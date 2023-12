"RASTA, VOJAŽ I DEVITO NEĆE BITI TU ZA 2 GODINE!" Vesna Đogani javno UDARILA NA REPERE, žestoko ih prozvala: Oni gledaju BIZNIS!

Pevačica Vesna Đogani već dugi niz godina je prisutna na našem estradnom nebu, a zajedno sa suprugom Đoletom Đoganijem, iznedrila je brojne hitove, koji se i dan-danas rado slušaju na veseljima.

Vesna je poznata kao neko ko vrlo otvoreno priča o svojim kolegama, što je i sada bio slučaj kada se dotakla mlađih repera: Raste, Vojaža i Devita.

Đoganijeva je otkrila šta zaista misli o njima i njihovoj muzici, te zatim prognozirala da ih neće biti za dve godine:

- Vojaž, Rasta, Devito, oni samo hoće brzu lovu, dobru lovu, oni neće biti tu za dve godine sigurna sam. Oni gledaju biznis, oni sad kako se ponašaju u svojoj karijeri, oni to rade kao biznis, to je svima nama jasno. Njega ne zanima da za trideset i nešto, plus, radi i ide na tezge, boli ga uvo. Pa i dan danas on izbaci album da bi dobijao od Spotifaja i ostalo, mislim jasna nam je matematika, mi koji smo stariji, koji se bavimo time malo duže - istakla je Đoganijeva u jednom podkastu.

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom izjavila da je Milica Pavlović najviše iritira na estradi i poručila joj da bi "trebalo malo da spusti ego", a nedavno je kod Ognjena Amidžića ponovila da menja kanal čim se na ekranu pojavi Pavlovićeva. Na ovu izjavu Milica nije ostala imuna i odgovorila joj je na svoj način.

