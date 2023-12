ISPOVEST TEODORE BALZAK! Razvalila šokantnima priznanjem: Bukilić hteo da dođe helikopterom u Elitu, ja zbog zdravlja ne mogu...

Teodora Radojičić napustila je "Elitu" zbog narušenog zdravstvenog stanja, a sada se oglasila i otkrila da svakodnevno odlazi kod lekara na analize.

- Bolje se osećam, promenila sam prostor i okruženje. Ljudi su mi tamo najviše smetali, bili su najveći razlog što je moj stres samo rastao. Naravno da mi je lakše, gotovo svakog dana sam po lekarima, završavam razne analize. Ne želim da patetišem više, svake godine mi je bila neka borba, tako da sam navikla - rekla je ona na početku.

Sa diskvalifikovanim Nikolom Bukilićem, sa kojim je bila u vezi u "Eliti", stupila je u kontakt po izlasku iz rijalitija.

- Tačno je da se čujemo i da će doći u Beograd za koji dan. Prvi korak načinio je on - odmah po izlasku sačekala me je poruka od njega. Čuli smo se, rekao mi je kako se borio da dođe do mene, da je čak hteo da dođe helikopterom, da šalje dron... Ja nisam verovala, ali kada sam videla neke stvari, prekrstila sam se (smeh). Rekao je da mu je stalo do mene i da me voli. Mi još uvek ne znamo šta i kako, što se nas tiče... Ja ne mogu da idem tamo zbog svog zdravstvenog stanja, on će doći ovde da me vidi, pa ćemo videti šta ćemo i kako ćemo. Nemamo plan, ako može - može, ako ne može, ne može. Drago mi je što će doći, što ćemo moći da popričamo. Želim da vidim da li je napolju drugačije, da li je ono tamo sve bio samo zatvoreni prostor ili... Nemam šta da izgubim - rekla je ona.

Kurir / Pink / Preno: Lazar Stanušić

