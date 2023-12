KOLIMA SE ZAKUCALA U ZID KAD JE DEČKO OSTAVIO: Vikala UPOMOĆ, on odmah dotrčao da je SPASE, a sve šokirala šta je bio RAZLOG

Pevačica Stojanka Novaković Stoja već 10 godina uživa u drugom braku sa Igorom Jovanovićem, arhitektom, kog nije često pokazivala u javnosti.

- Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom - rekla je Stoja pre nekoliko godina.

Stoja je istakla da je Igor vrlo pažljiv i da joj stalno kupuje poklone i priređuje iznenađenja, a da beži iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta".

Pevačica nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbuletna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jedno zaletela u betonski zid kako je ne bi ostavio.

- Moj muž i ja smo se na početku veze zakačili, kao, završavamo priču. Ode on čovek, niti me je zvao da pita kako sam, ni šta sam, a ja tek položila za auto. Odem ja sa drugom na piće, vraćamo se, bila sam trezna, ja ne pijem, i razmišljam kako da napravim scenu da on bude džentlmen, a ja jadna u tom trenutku i da se nekako pomirimo - ispričala je Stoja pa otkrila da je mogla da nastrada zbog svog postupka:

- Novim autom sam tada udarila u zid, bam! Pozovem ga i kažem: 'Upomoć'! E onda je on došao. Ja sam dosta originalna i luda, ja kada nešto hoću, a neću da molim, ja ću uraditi nešto nenormalno da bi došlo do toga da se vidimo, a kada smo oči u oči, lako je to - ispričala je pevačica

