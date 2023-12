UDOVICI OLIVERA DRAGOJEVIĆA STIŽU BRAČNE PONUDE: Pun ih mi je inboks! Vesna jednom muškarcu žestoko uzvratila: KASNO si se SETIO!

Vesna Dragojević, udovica Olivera Dragojevića, priznala je da joj se udvaraju brojni muškarci, kao i da je nakon smrti supruga dobijala bračne ponude.

Naime, Vesna i Oliver si bili u braku 44 godine, a nakon njegove smrti ona je ostala sama. Sada se u jednoj emisiji prisetila kako je u mladosti bila povučena i tiha, dok je vremenom postala dosta čvršća osoba.

- Muškarcima su uvek bile zanimljivije druge devojke. Ali kad danas i zadnjih godina dođem u Dubrovnik, vidim da im je krivo što su tako mislili! Zadnji put ovaj jedan Zoran, šta je išao sa mnom u razredu, ja sam bila zaljubljena u njega. Priđe mi pn kad je bio koncert za Olivera, ljubi mi ruke.... Kasno si se setio, Zorane! - ispričala je kod Giuliana u večernjem šou na Radio Dalmaciji.

Nakon toga Vesna je priznala da ima dosta udvarača, kao i da je jedan toliko uporan da je upozna, da na društvenim mrežama samo menja imena, a istu sliku ostavi na svakom profilu.

- U inbox su počeli da mi šalju neke bračne ponude, pa više tamo ne idem! Ne otvaram Facebook, ne javljam se više nikome. Jedan se javlja, različita imena, a uvek ista slika, ma nisam ja blesava... - rekla je korz smeh Vesna Dragojević.

Inače, Vesna se u istoj emisiji prisetila mladosti, kao i dana kada ju je Dragojević muvao. Kako je i sama istakla, on je stalno menjao devojke, ali se posebno zakačio za nju, čak ju je jedno vreme i pratio, kad mu je zapala za oko.

- Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan menjao te ženske. On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sedi on u gradskoj kafani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: "Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!" A kažem ja njemu: "Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana" - rekla je kroz smeh Vesna.

