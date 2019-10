OVO JE UDOVICA OLIVERA DRAGOJEVIĆA, A PRVI PUT PRIZNAJE ZAŠTO POSLE 1991. NIJE PEVAO U SRBIJI: Izgovorio je samo jednu rečenicu, a ima veze sa njenim OCEM!

Oliver Dragojević obećao je tokom života da nikada neće pevati u Srbiji, a sada je njegova udovica Vesna Dragojević priznala šta zna.

On punio je dvorane u Parizu, Tokiju, New Yorku, Moskvi, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali u Srbiji nikada nakon 1991. godine. Vesna je ispričala priču vezanu za njenu porodicu i jedinu rečenicu koju je Oliver tokom života izgovorio u vezi toga.

"Nikad ništa grubo nije rekao. On je bio takav, držao je do reči u mnogo situacija, ne samo to. Kada je počeo rat, mama, tata i sestra su došli ovde, bili su kod mene u Splitu. Videli smo kako gore brodovi, tu je bio veliki brod od 10 metara mog oca, koji je počeo da ga gradi kad sam išla u osnovnu školu, zvao se "Kopakabana". Otac je video kako taj brod gori, pa je plakao i kukao", rekla je Vesna u emisiji "Ognjena zemlja" i dodala:

"Oliver je mu je tada rekao da se ne nervira, rekao mu je: "Ja sam tamo mnogo radio, bilo sam milion puta, ako vas to teši, nikad neću tamo pevati." To je jedina rečenica koju je rekao u vezi toga i ne bi spomenuo da ga nisu pitali. Ništa on nije imao protiv, dolazili su Srbi u Sarajevo, Tuzlu..."

