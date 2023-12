NAJTUŽNIJI NASTUP! Priča o pevačevom sinu koji boluje od LEUKEMIJE slomiće mnoge: Sestre su htele da pevaju za brata...

Učesnik emisije "Nikad nije kasno" Miroslav Mišić iz Beča maštao je da postane pevač, ali ga je život odveo u nekom drugom pravcu. U međuvremenu je dobio troje dece, Anju i Laru koje su završile muzičku školu, kao i najmlađeg sina Lazara koji je oboleo od leukemije.

Predstavljanje pevača u emisiji je govorio da će njegov nastup biti izuzetno emotivan, te je rasplakao region, dok je pesma „Rasti rasti moj zeleni bore“ izazvala suze kod članova žirija.

Nakon nastupa, pevač je priznao da je ponosan na svoje naslednice.

- Naravno da sam najsrećniji čovek na svetu, najsrećniji roditelj. Bilo fantastično, cure su me još dodatno osvežile sa dobrom energijom. To su one iznele baš onako kako smo vežbali i nije bilo razlike između bine i treninga što je najbitnije. One su sada prvi put bile na sceni - rekao je Miroslav.

Njegove ćerke su otkrile da su imale tremu, ali je nestala sa prvim taktovima pesme.

- Bilo je lepo, malo je bilo treme na početku, ja sam počela pesmu, pa je bilo treme dok mi se nisu pridružili tata i sestra, posle je bilo sve lakše - rekle su Anja i Lara.

Miroslav se osvrnuo na komentare prvog nastupa i rekao da je dobio mnogo pozitivnih poruka.

- Uživam jednostavno u tome, posle prve emisije je bilo toliko poruka da je neverovatno. Bilo je nemoguće da se odgovori svima, stiglo je puno pozitivnih komentara. Posle emitovanja prve emisije smo se vraćali za Beč, od toga je moja ćerka odgovorala na poruke skoro ceo put - istakao je pevač.

Miroslav je za sam kraj razgovora priznao da je pesma koju su zajedno otpevali posvećena sinu koji se bori sa leukemijom i njegovoj supruzi koja vreme provodi sa njim.

- Druga pesma je upravo posvećena Lazaru, sestre su htele da otpevaju tu pesmu za brata, jako mi je drago što smo uneli pozitivne energije supruzi i sinu, njima je svakako najteže. Raduje nas svaki momenat kada možemo da ih probudimo iz svakodnevnice - rekao je Miroslav.

