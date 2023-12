"ENO JE ONA..." Slađa Delibašić preživela pakao nakon dolaska sa KiM, priznala da je stalno PLAKALA, potresna ISPOVEST

Pevačica, Slađana Delibašić, ima iza sebe velikog životnog iskustva.

Prošla je sve i svašta, a zna kako je biti i na dnu, ali i među zvezdama. Upravo zbog toga je jednom prilikom ispričala potresno iskustvo koje je doživela u ranijim godinama.

Vidi ovako, kad sam došla iz Mitrovice baš sam imala veliki kompleks, zato što omladina u to vreme nije bila kao sada - "Srbi sa Kosova i Metohije su pravi ljudi" i tako dalje, nego je bilo: "E, eno je ona Šiptarka," tako su me prozivali u školi, majke mi moje, i onda sam imala baš kompleks. Ja sam stalno pričala da sam iz Nikšića kad me neko pita, pošto mi je tata poreklom iz Nikšića, a mama Mirjana Marković iz Mitrovice. Zbog tih prozivki stalno sam govorila da sam iz Nikšića i imala sam tu neku averziju prema Mitrovici. Inače, deca su u to vreme baš bila katastrofa, kažem ti. "Eno je došla Šiptarka sa Kosova!", redovno su govorili. Bilo mi je tada stvarno teško, plakala sam, loše sam to podnosila.

