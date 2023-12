"SAM JE PREDLOŽIO PODELU IMOVINE, NEKA ME PREDSTAVLJA KAO LOŠU" Prvo oglašavanje prve supruge Nenada Aleksića Ša, spomenula ĐETIĆA

Ivana Sirković, prva supruga Nenada Aleksića Ša, doživela je užasne trenutke tokom njegovog učešća u "Zadruzi ", ali tada nije želala da govori o razvodu od repera. Ona se danas oglasila i prvi put javno govorila o njegovoj prevari, razvodu, ali i odnosu s Vladimirom Tomovićem.

Ivana, koja snima spot "Magla benda", gde će ona imati glavnu ulogu, pristala je da odgovara na teška pitanja vezana za prošlost sa Nenadom Aleksićem Ša. Ona je najpre kazala kako se oseća u ulozi manekenke:

- Imam tremu, ali nije kao da sam javna ličnost, pa ne vidim smisao za sve ovo. Imam naznake šta bi trebalo da radim u spotu. Bila sam u spotu bivšeg muža, ali mi ovo ne evocira uspomene - kazala je Ivana koju smo pitali da li je ispratila novu dramu bivšeg muža koji je sada ponovo pred razvodom sa Vanjom Aleksić zbog veze sa Mionom Jovanović u "Eliti 7".

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam ispratila, ne gledam "Elitu". Nema potrebe. To više nije moja briga, ne gledam rijaliti - kazala je Ivana koja je ipak želela da prokomentariše razvod od repera koji je tada tvrdio da joj je prepisao stan, kao i da mu je ona 'debelo' naplatila prevaru:

- Hvala ti što si me to pitala, ne znam da li je njega iko pitao. Mi smo se razveli sporazumno, a znate kako to ide, moram da pristanem i ja i on na sve uslove. Nije slagao o tome kako smo se podelili. Ali on je pristao, čak je to bio njegov predlog kako da podelimo imovinu - kazala je Ivana i prvi put u javnosti obelodanila istinu o razvodu od Ša.

Na pitanje da li misli da će se njen bivši suprug skrasiti pored neke žene, Ivana je imala kratak odgovor:

foto: Printscreen/Instagram

- Ja ću samo reći da to nije osoba za koju sam ja bila udata.

S obzirom na to da se nije oglašavala skoro dve godine od prevari i razvodu od Nenada Aleksića, Ivana je sada priznala zbog čega je ćutala:

- Zbog sebe, lakše mi je bilo tako, nije bilo potrebe za tim stvarima. Ja sam prolazila kroz period... Znate kako izgleda razvod, nije bilo potrebe da otvaramo Pandorinu kutiju. Imali smo neki život, to je prošlo.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Ivana je teško podnela sve što se dogodilo, ali je imala ljude koji su joj bili velika podrška:

- Imala sam težak period, pomogli su mi porodica, prijatelji, svi ti ljudi su i dalje oko mene.

Veliku pažnju privuklo je njeno zbližavanje sa rijaliti uečsnikom Vladimirom Tomovićem, a ona je sada priznala u kakvim su odnosima:

- Vladimir mi je bio podrška, ali nismo u kontaktu. Oni su divna porodica, divni ljudi. Ja imam sve najlepše da kažem o Vladimiru i celoj njegovoj porodici - kazala je, a na pitanje kakva je bila priroda njihovog odnosa, Ivana je samo kratko kazala:

- Završio se.

foto: Printscreen

Podršku tokom teških trenutaka, Ivani je pružila i Kristina Kija Kockar koja je doživela sličnu sudbinu, a bivša supruga poznatog repera sada je otkrila kako se slaže s njom:

- Sa Kijom sam super, nju znam i pre rijalitija jer je imala duet sa Nenadom - izjavila je Ivana koja tvrdi da je sama: - Nisam zaljubljena ali sam mirna, zadovoljna i srećna. Salon sam zatovrila jer sam prešla na drugu lokaciju da se sklonim sa Novog Beograda, ali je taj lokal ostao u mom vlasništvu. Možda sam tu napravila grešku jer sam prešla u skroz drugi deo grada i onda da totalno ne bih otišla u sunovrat zatvorila sam salon. Ne znam da li ću ubuduće pokretati neki novi biznis.

Ivana je priznala da je dobijala ponude da uđe u rijaliti:

- Dobijala sam pozive da uđem u svaku "Zadrugu", a sada za "Elitu" nisam. Ne bih ni ušla. Ušla sam u rijaliti kada je imao aferu sa Dratganom Mitar da ga opametim, ali nisam ušla kada je imao aferu sa Tarom jer je dovoljno jednom. Bila bih smešna da ponovo ulazim da odraslog čoveka učim kako treba da se ponaša u braku. Nikada nikome ne bih to poželela - kazala je ona i dodala da više neće biti toliko tolerantna u odnosima s muškarcima.

foto: Printscreen

- Brak sa Nenadom me je naučio da nikada više neću imati toliko živaca za nekoga.

Ivana koja je vratila svoje devojačko prezime Sirković ima planove za predstojeći period, a sada je otkrila i koje.

- Trebalo je da putujem za Novu godinu, ali to se izjalovilo. Videćemo ima još vremena do dočeka pa možda se nešto i organiyujem. Ako i ostanem kod kuće ništa strašno. U 2024. godini želim da budem srećna.

kurir.rs/informer/preuzeo I.L.

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša