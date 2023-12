ISPLIVALE ŠOK PORUKE! ŠA PROGANJAO TARU POSLE RASKIDA! Ponižavao se i molio je da nema dečka, Simova javno podržala Vanju! FOTO

Nenad Aleksić Ša ćim je ušao u rijaliti rekao je kako će da se bori za svoju ljubav i brak sa Vanjom Ignjatović, ali je od toga vrlo brzo odustao jer se zaljubio u 20 godina mlađu pevačicu Mionu Jovanović, nakon čega je podneo zahtev za razvod.

Otkako je on ušao u vezu sa Mionom imaju jako burne svađe, u kojoj reper često pominje bivu devojku Taru Simov i krivi je za svoje ponašanje i optužuje da mu je nanela traume zbog kojih se on sad ovako ponaša.

Tara je odlučila da stane na put svemu što reper o njoj iznosi u "Eliti", pa je podelila poruke koje joj je Ša slao nakon raskida i jasno proučila da zbog psihičkog maltretiranja javno zauzima Vanjinu stranu, za koju smatra da je reperova žrtva.

foto: Printscreen

- Mogla si samo da kažeš da imaš drugog, ružno si me otkačila i iskoristila priliku. Jako ružno, ali nema veze. Baš si me povredila, mnogo... Mnogo... Ceo svet menjaš za jedan parfem, bar ako imaš tog lika ne moraš javno da mi pucaš u dušu. Očekujem blok i ovde pošto si me svuda. Hvala ti na svemu - glasile su poruke koje je Ša napisao Tari, a kad je ona objavila uz to je dodala komentar.

- "Bar ako imaš tog lika ne moraš javno da mi pucaš u dušu". Zabrani čovek tako svojoj platonskoj ljubavi da ima momka javno jer je on opsednut njome. A onda izjavi da ja njena treba da prebolim, zauzeta, ostvarena kao majka. Svakoj ženi na ovome svetu koja je žrtva psihičkog nasilja ću pružiti podršku i pomoć, a u slučaju Vanje Ignjatović se završilo smrtnim ishodom/prekidom trudnoće zbog psihičkog urnisanja i maltretiranja. Je l' mirno spavaš noću? - napisala je bivša zadrugarka na svom Instagram storiju.

kurir.rs/republika/preuzeo I.L.

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša