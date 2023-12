"NEĆU SA SPOMINJEŠ BIVŠEG DEČKA NIKADA" Ša zarežao na Mionu i postavio joj nove ultimatume, pevačica završila u SUZAMA (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nakon idiličnog perioda počeli su sve češće da se svađaju, a neretko pevačica završi u suzama.

foto: Printscreen

Ovoga puta je reper bio izrevoltiran zbog bivšeg dečka Mione i pokušavao cimerima da objasdni da ga ona bespotrebno spominje i da to ne želi da trpi.

- Dobro, ne mora ona da pominje, ali nemoj i ti da je zapitkuješ - rekao je Marko.

- Maki, pitao sam je kada je rekla - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Lažeš, danima mi pričaš da je to jedino da te muči...Nisam rekla da postoji mogućnost za pomirenjem, niti sam pominjala taj sat da bih se ku**ila. Mene boli uvo, ja se na to ne bih vraćala, ali on danima priča - rekla je Miona.

- Stvarno mi je rekla da je rekla, a da ti nisi čuo jer si pričao sa mnom ili ne zna s kim - rekao je Đedović.

foto: Printscreen

- On je lud, ne zna šta više da kaže, pa lupeta - rekla je Miona.

- Rešenje je kada si u vezi sa nekim, da nikada ne spominješ to. Neću da mi spominješ bivšeg dečka ako si sa mnom nikada, i ako ti prođe kroz glavu, sačuvaj za sebe dok pi**iš - rekao je Ša.

- Vi se svađate zbog ljudi koji napolju uživaju, a vi se svađate - rekla je Vanja.

Kurir.rs

