"UOČI ROĐENDANA SAM IZGUBILA BEBU" Vanja se uključila u LAJV posle Šaove priče o njenoj TRUDNOĆI, osvrnula se na njegovu LJUBOMORU

Nakon što je Nenad Aleksić Ša otkrio detalje o raskolu braka sa Vanjom Ignjatović i priznao da je zbog njenog ličnog nezadovoljstva prodao stan, ona je odlučila da se oglasi na tiktok lajvu i ispriča svoju verziju priče.

foto: Printscreen

- Govori da je plakao Matoroj, a nisu se ni čuli dok smo bili zajedno. Našla sam mu poruke sa devojkama, a priča se da sam se ja sa nekim dopisivala. Miona se šokirala, a tek će biti šokirana kad vidi njegovo pravo lice. On je psihopata, ne znam kako iko može da mu veruje. Slavim dan kad sam ga se rešila. Toliko sam bila loša da je držao moju sliku svuda. Meni je žao devojke koja završi sa njim. On je bio taj koji je bio ljubomoran na sve i svakoga. Pravio je problem i kad se čujem sa majkom. Takva osoba ne može da se promeni. Ćutala sam do pre tri dana, više mi na pamet ne pada to da radim. Svojim drugarima je rekao da sam ja abortirala dete, a zna šta mi se sve desilo. Ja ni danas ne mogu da se sa tim pomirim. Uoči svog rođendana sam izgubila dete - istakla je Vanja.

kurir.rs/I.L.

