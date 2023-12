"PRODAO SAM STAN ZBOG NJE I DETETA" Ša izneo ŠOK detalje o odnosu sa Vanjom, ona je svedok kroz kakvu AGONIJU je prošao u BRAKU

Nenad Aleksić Ša u svojoj emotivnoj ispovest o raskolu braka sa Vanjom Igranjatović otkrio je da je prodao stan jer je Vanja želela veći.

Vidi se da ne želiš da ulaziš ispod površine i detalje koji su ključni za tvoju bračnu priču sa Vanjom - rekao je voditelj.

- Ja ću reći, pa neka neko čita između redova. Ja sam lak plen i neko preko koga druga osoba može lako da ispliva u drugi plan. Odskočna sam daska za uspek svakoj osobi. Ko ume, ume - rekao je Ša.

- Da li te je Vanja izmanipulisala? - upitao je voditelj.

- Vreme će pokazati. Ono što bih rekao, njen život je tiktok - rekao je Ša.

Jovana Tomić Matoroj otkrila je sva dešavanja o braku svog prijatelja, u koja je bila upućena do detalja.

- Kako je tebi palo na pamet da je Vanja sa njim iz koristi? - upitao je voditelj.

- Sve što je Ša rekao, manje-više znam. Od trenutka kada se desila moja svadba, bio je najsrećniji. Mesec dana pre njihove najveće svađe se meni Ša jadao i žalio se jer ona nije kod kuće. Svaki da je bilo sve gore i gore, ali je svaljivao krivicu na sebe. Videla sam koliko mu je teško, ali sam mu govorila da se smiri i da nije sve tako crno. Meni je on u noći njihove najveće svađe rekao šta je bilo, pa sam ja odlučilaq da je isprozivam preko story-a. Izgorela sam, njemu je bilo teško - kazala je Matora.

- Šta se desilo između Ša i Vanje, preko čega na primer ti svojoj partnerki ne bi prešla? - upitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Kada je Ša ušao ovde, on je plakao jer je želeo po svaku cenu da vrati Vanju. Kakav god bio moj brak, ja sam od Anite imala pažnju 24 sata, dok je on to želeo - rekla je Matora.

- Čak sam i stan prodao, da bih kupio veći. Prodao sam stan zbog nje i deteta, a nije ni želela da uđe u njega. Ne žalim, novi stan je dobar i lep. Ona je govorila da joj je stan manji, da dete nema gde da se igra i ostalo - istakao je Ša.

kurir.rs/I.L.

