NENAD ALEKSIĆ ŠA BEŽI IZ ELITE! Osvanuo uznemirujući snimak, doživeo pomračenje uma, ispuštao JEZIVE KRIKE: Brukam se, imam TRAUME

Aktuelni učesnik rijaliti programa "Elita" i reper Nenad Aleksić Ša, ponovo se našao u centru skandala zbog svoje romanse pevačicom Mionom Jovanović, iako je još zakonski još uvek u bračnoj zajednici sa tiktokerkom Vanjom Ignjatović.

Međutim, iako je delovao da je nakon drame iz spoljnog sveta sa cimerkom uplovio u mirnu luku, Ša već danima unazad ređa nove ispade pred kamerama.

foto: Printscreen Instagram

Naime, Ša je u jutarnjim časovima doživeo pomračenja uma upravo zbog svoje partnerke koja je za vreme emisije povisila ton na njega, međutim, svađa je eskalirala dok su svi spavali. Reper je neprestao plakao i histerisao po spavaćoj sobi, a u jednom trenutku je krenuo da se oblači kako bi samoinicijativno napustio imanje u Šimanovcima i pobegao iz "Elite".

- Neću, brate, veruj mi... Neću, bre! Vama treba zlo, da budete sa stokom nekom! Samo me pusti, nije mi dobro, majke mi, nije mi dobro i samo me pusti! Kad te molim... Brukam se! Pusti me, molim te, ne mogu više... Budalu pravim od sebe, kao Boga te molim da me pustiš - urlikao je Aleksić u kući "Odabranih", sve vreme ispuštajući jezive krike.

- Pusti me, Miona, ne vuci me! Ne mogu ove scene, imam traume od ovoga, Miona, pusti me, nije mi dobro! Neću više da brukam, ne shvatate me ozbiljno... Loše mi je, muka mi je - plakao je reper, dok je Jovanovićeva pokušavala da ga urazumi.

Kurir.rs/Alo/samo.realno6/Prenela: K.M.

