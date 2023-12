"NIJE SVESTAN ŠTA GA ČEKA, PREOPASNA JE" Pevačica žestoko o vezi Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović: Izvući će DEBLJI KRAJ

Reper Nenad Aleksić Ša, iako se još nije zvanično razveo od supruge Vanje Aleksić, uplovio je u vezu sa Mionom Jovanović.

Pevačica Zorica Marković žestoko je iskritikovala potez repera, ali i odluku Mione Jovanović da uđe u vezu sa zauzetim muškarcem.

- Zoko, kako vam deluje odnos Mione i Ša? - upitala je voditeljka.

- Kad će se on opametiti? Ona će njega razvaliti, kao niko pre. Ispod Mire, sto đavola vire. Mala je fikus, ali je jako opasna. On je totalno izgubio kompas - odgovorila je Zorica Marković.

Možda se ovo završi srećno - kazala je voditeljka.

- Ako je ovo ljubav, ja sam Majkl Džekson. Samo neka on ne kuka, jer su se posvađali posle tri dana veze. Ja bih volela da nisam u pravu - rekla je Zorica.

Inače, Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović ne mogu više da obuzdaju svoje strasti od kako su uplovili u vezu. Njih dvoje su se ljube u gardaroberu, a tom prilikom je Ša otišao korak dalje. Naime, on je počeo da ljubi Mionu u stomak, aludirajući na to da je u drugom stanju, što je mnoge gledaoce šokiralo i navelo na to da pomisle da su radili na bebi.

foto: Printscreen

Podsetimo, zakonita supruga Nenada Aleksića Ša, Vanja Ignjatović u lajvu na Tiktoku progovorila je o odnosu sa reperom i pokazala doktorsku dokumentaciju spontanog pobačaja.

kurir.rs/pink

Bonus video:

03:33 ZORICA MARKOVIĆ JEDNIM POTEZOM ZAPUŠILA USTA HEJTERIMA: Lupetaju ceo život ko Maksim po diviziji! Komentarisala i Karleušu