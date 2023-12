"SELJAČKE FORE, SVAKA DEVOJKA GLEDA U NJEGA!" Ša puca od ljubomore zbog Anđela, ne može da ga PODNESE, u sve uvukao i Matoru

Anđelo Ranković, maneken i bivši dečko Teodore Džehverović, za samo nekoliko dana na imanju u Šimanovcima napravio je razdor među parovima.

Ovog puta on je glavni krivac za svađu između Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Neću da pričaš za stolom o nekim stvarima da svi čuju. Ponašaš se kao kreten. Ja grizem kašičicu, ti mi govoriš: ''Što radiš to?''. Ja uvek grickam kašičicu i puckam balončiće kad žvaćem žvaku. Ne razumem što me napadaš. Pred svima spominješ mog bivšeg i daješ povod da komentarišu sve to. Šta da radim da bi ti bio zadovoljan? Ja sam ti odgovorila na sve, nastavila bi se svađa. Tebi je ovo smešno? - počela je Miona.

- Nije, nije tako - rekao je Aleksić.

- Tebi sve smeta, sve ti je problem. Ti umesto da rešiš sa mnom neke stvari, ti za stolom krećeš raspravu. Istraumiran si zbog prethodnog odnosa. Ne mogu da pazim gde ću da pogledam - kazala je Miona.

- Rekao sam ti da Anđelo ima seljačke fore, znam kakav je. On će reći da svaka devojka gleda u njega. Pogledaj šta se Matoroj dešava - rekao je Ša.

Iako su Miona i Nenad nedavno uplovili u vezu, oni ne prestaju da se raspravljaju.

Nedavno je usledila svađa koja je šokirala ukućane, a Miona je u jednom trenutku zapretila Aleksiću da će ga ostaviti.

- Napu**vaš me bez razloga - rekla je Miona.

- Ajde u kuću, hladno je - rekao je Ša.

- Meni si lupio vratima ispred nosa - kazala je Miona.

- Molim te uđi. Hladno je - kazao je Ša.

- Neću da uđem. Nikada me niko nije tako ponizio. Ne znam kako ovo da nazovem - rekla je Miona.

- Miona, uđi bre u kući, ajde - rekao je Ša.

- Tri noći ovo radiš. Budeš li još jednom uradio ovo, to će biti to - rekla je Miona.

