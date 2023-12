"SA MIONOM HOĆE DETE" Reperov prijatelj progovorio o odnosu Ša i pevačice "Plaše me negovi potezi..."

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nedavno su ozvaničili vezu u rijalitiju, a problemi u njihovom odnosu su počeli posle samo nekoliko dana romanse.

foto: Printscreen

Da Nenadu ne ide najbolje u ljubavi, govore njegove pređašnje veze, ili pogrešni izbori, kako kažu njemu bliski ljudi.

- Ponovo je izabrao pogrešnu devojku i zaljubio se u relativno kratkom periodu. Glavni problem je što ulazi iz veze u vezu, i ni ne stigne da promisli o potencijalnoj devojci. Lako se vezuje, ne treba puno vremena da prođe, a da ga neka ne zavoza - rekao nam je reperov prijatelj, te se osvrnuo na trenutak kada Ša ljubi Mionu u stomak.

foto: Printscreen TV Pink

- Ne bi me iznenadilo da je stvarno poželeo dete sa Mionom. Često me plaše njegovi potezi jer je veoma labilan, a i nije se oporavio od svih odnosa koje je imao. Ne znam kada će se opametiti. Rijaliti mu u tome svakako neće pomoći, a on u njemu beži od stvarnosti - naveo je izvor, te se osvrnuo na razvod Vanje i Ša, koji je još uvek u procesu:

foto: printscreen Pink

- Prema Vanji bi bilo fer da prvo sa njom okonča sve. Nigde reper nije naišao na pohvalu, pa se tako još jedan izvor blizak njemu osvrnuo na novu romansu i uputio mu kritiku. - Klinačke prepirke posle tri dana su dokaz da veza neće potrajati i da je totalni promašaj. Mi smo pokušavali da mu skrenemo pažnju na te stvari pre nego što je ušao, ali on uvek tera po svom - zaključila je Nenadova drugarica.

Kurir.rs/ Blic/ preneo/ N.K.

