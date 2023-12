PEVAČICA BILA U VEZI SA SINOM PLJAČKAŠICE Bila je vođa Pink Pantera, HAJDUK, KRALA po zlatarama, a naslednik joj je pravi DASA

Pevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, dve godine se zabavljala sa sinom Olivere Ćirković, koja je bila deo čuvene kriminalne bande "Pink Panter".

Ona nikada nije htela da se pojavljuje u javnosti sa Oliverinim sinom Nikolasom, međutim na Instagramu je podelila nekoliko njihovih zajedničkih fotografija. Ipak, njihovoj ljubavi je došao kraj.

foto: Printskrin/Instagram

- Bili smo dve godine u vezi, prekinuli smo pre pola godine. Život ide dalje. Sada sam sama, imam simpatiju, ali videćemo - rekla je tada pevačica.

Inače, Nikola Ćirković bavi se košarkom, baš kao i Olivera svojevremeno. Tek kasnije je ušla u svet kriminala, a kako je više puta pričala njena meta su bile zlatare, i to najviše po Grčkoj, gde je bila i u zatvoru.

"Imam sina koji je dobar, vezani smo jako, do 10 godine smo bili nerazdvojni i tu ne mogu sebe da objasnim. Ja sam njega povređivala kroz taj kriminal, ali uvek u nadi, kao kockar, da ću da se izadim iz te priče", rekla je svojevremeno ona.

Takođe, Olivera je pričala kako je vaspitavala naslednika.

- Moje dete ceo život zna da ja i njegov tata činimo to što činimo. Moje dete nije raslo uz kult: „Živeli kriminalci i dobro je baviti se kriminalom“, ja sam odvojila ta dva sveta i ne znam kako sam uspela. On je to shvatao da mama donosi neku robu, mama je hajduk, evo zlato na stolu, evo bunde. Sećam se pravili smo tobogan od bundi i on se kliza niz kradene bunde - pričala je.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

03:24 VOLIM ROĐENDANE, ALI USRED JE LETA, PA NIKAD NIKOG NEMA Angelina napunila 25 godina, a najlepši poklon dobila je od sebe same