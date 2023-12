OVAKO IZGLEDA DVORAC MILOŠA BOJANIĆA: Zamak od 1.500.000€ i 180 kvadrata uredio BOGOVSKI, sve blješti od luksuza, a tek bazenčina

Branka i Miloš Bojanić, nakon što su odlučili da prodaju svoj zamak na obroncima Fruške gore, došli su do zaključka da nema potrebe za bilo kakvom žurbom, pa su vrata velelepnog porodičnog doma otvorili, bar na neko vreme, javnosti koja je i više nego zainteresovana da ovde provede noć ili dve.

Vest o prodaji osvanula je pre nekoliko godina - da je kuća koju je pevač sazidao i u nju uložio, pisalo se, 1.500.000 evra, na prodaju. I dalje je u ponudi, a dok ne bude i prodata, služiće porodicama za odmor, razne manje zabave poput rođendana, devojačkih večeri i opuštanje.

"Tek smo skoro to krenuli. Moja supruga i jedna njena drugarica, koja ima iskustva sa time, to vode. Ona je menadžerka. Vila je ostala na prodaju, ali sad, ne žurimo, videćemo. Suprugina ideja je bila da se to izdaje, ona je bila zainteresovana za to. Ja renoviram ovu kuću na moru, a ona voli da se i ona nečime zanima, pa je predložila izdavanje. Rekla je mužu da se napravi bazen i napolju, napravi mi ovo, sredi mi ono, ja to napravim, a ona to sad radi. U fazi izdavanja smo nedelju dana. To što ima bazen i unutra i napolju je velika prednost", kaže pevač, pa dodaje:

"Ovo mi je peta kuća po redu i kad me pitate od mojih petoro dece – koje vam se najviše sviđa (smeh)… Sve mi se sviđa, svaki detalj. Neke prethodne sam i prodao, pa ono što pogrešimo na jednoj, onda na drugoj ispravimo, ali ova dva bazena su toliko dominantna i toliko se usaglašavaju... Mada, nama nije bio potreban ovaj bazen napolju. Ali, Branka kaže: "Napravi ti, pa da ja to iznajmljujem." Sad vidim da je to bila dobra odluka."

Supruga Branka zatim je otkrila da je na ovom projektu mesecima vredno radila.

"Mi samo što smo krenule da radimo to, pa su cene tek promotivne. Maj je, početak, a za jul i avgust ćemo već ići na gore. Ovo je stvarno raj na zemlji. Dva, tri meseca sam aktivno radila, preuredila, sredila, da to sve izgleda još bolje, kao sad na slikama. Kompletno se kuća renovirala, da bude baš onako pravi dvorac. Ipak smo mi živeli tu. Sve je sad novo, drugačije, lepše, bolje. Baš je za pravo uživanje i prave goste. Cene su promotivne i, osim što smo tek počele, zato što sve zavisi od dana, koliko osoba dolazi, da li dolaze ljudi sa porodicom da uživaju na vikend ili proslavu, manji rođendan, devojčako veče… Sve zavisi. Javljaju se svi i mlađi i stariji. Svima se dopada i svi nam pišu. Klinci bi najviše voleli žurke da prave, ali to baš (smeh)… Nije za to. Ovo je više za malo veći nivo. Za uživanje, opuštanje, da srednje generacije iskoriste mir i tišinu", zaključila je pevačeva žena.

Podsetimo, ovaj zamak Bojanić je sagradio sam za sebe i suprugu i u njega, pisalo se, uložio 1.500.000 evra, dok je u planu bilo da ga proda po tri puta nižoj ceni. Nalazi se na obroncima Fruške gore, nedaleko od Sremske Kamenice i pruža neverovatan ugođaj i pogled. Vilu od 180 kvadrata čini pet velikih prostorija koje su Branka i Miloš bili uredili baš po svojoj želji i meri, pa se u nju i uselili. Nešto kasnije, međutim, odjeknula je vest da su rešili da prodaju.

