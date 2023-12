GLUMAC ISPRIČAO DIRLJIVU ANEGDOTU SA MANDOM! Bio je tu u veoma važnom trenutku za mene! PROGOVORIO O NASTAVKU "SELO GORI" (VIDEO)

Glumac Nenad Okanović odigraće zajedno se svojim kolegom Bojanom Ivkovićem novogodišnju predstavu za decu: Tajanstveni deda mraz. Predstava će se odograti 30.12.2023 u hali sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu.

Ovim povodom gostovao je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića kada se prisetio druženja sa kolegama na snimanju serije "Selo gori, a baba se češlja", posebno sa legendarnim glumcem Miloradom Mandićem Mandom.

- Sa snimanja najviše pamtim lepa druženja sa kolegama od kojih mnogi nažalost nisu više među nama. Jednom sam pričao sa Radošem Bajićem da li razmišlja o nastavku serije na šta je on odgovorio: "Sa kim da pravim nastavak?"

Kada je rekao Mandi da je kao dete gledao njegovu emisiju dobio je neočekivan odgovor:

- Kao dete sam gledao popularnu emisiju "S one strane duge" koju je on vodio. Kada sam mu na snimanju serije rekao, misleći na tu emisiju: "Odrastao sam uz tebe", on mi je odgovorio: "Nisi ti to dovoljno gledao". Kao nisam dovoljno porastao. Bio je neviđeno duhovit.

A za Mandu ga vezuje i jedan veoma važan događaj.

- Ne mogu naravno zaboraviti rođenje sina. Završilo se snimanje. Manda i ja smo bili u kolima. Krenuli smo nazad za Vrnjačku Banju i na ulazu u grad supruga me je zvala sa stola i rekla: "Ja sam se porodila". Manda i ja smo stali, izljubili se i krenuli u hotel Slatina. Tu je krenula žurka.

