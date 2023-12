"DAO SAM MU 30 INJEKCIJA, NEMA DEO RAMENA" Raka Marić otkrio detalj koja nikad pre nije dospela u javnost o Goranu Bregoviću

Estradni menadžer Raka Marić najveći karijerni uspeh ostvario je tokom saradnje sa Bijelim dugmetom a njegovo prijateljstvo sa Goranom Bregovićem postalo je neraskidivo.

Raka je otkrio u kakvom stanju je Bregović nakon saobraćajne nesreće, odnosno pada sa motora.

- Celo leto sam mu davao injekcije pošto sam bio vojni tehničar. Dao sam mu 20-30 injekcija, svaki dan sam išao kod njega - rekao je on i dodao da su Goranu Bregoviću nakon nesreće ugradili metalnu šipku u rame.

- Kada je pao sa motora, to je bilo oktobru, Goranu su ugradili metalno rame i šipku. On uopšte nema deo ramena. Kada dođe na aerodrom pišti na skeneru pa strahujem da će ga uhapsiti, da ne pomisle da je terorista. Samo metal ima u ramenu. Svaki dan sam išao kod njega kada se to desilo - izjavio je i dodao da uprkos svemu Brega nije otkazao nastupe.

- Bez ruke je išao da svira, nema šanse da bi taj propustio tezgu jednu, nema tih para, to je zakazano sve mnogo unapred. Išao je na svirke a trpeo je nesnosne bolove, nije mog'o da spava koliko ga je bolelo rame - rekao je Raka za Petkast.

