"ZNALA SAM I DA PLAČEM" Dragana Mirković o najvećoj ŽIVOTNOJ PREKRETNICI: Otišla sam sa jednim KOFEROM...

Dragana Mirković, u dvadesetoj emisiji "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom 20 sati na Kurir televiziji, otkrila je šta je za nju bila najveća životna prekretnica.

Folk diva danas živi luksuznim životom, a ona nikada nije krila da je njen estradni put bio posut trnjem.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Najveća prekretnica u mom životu je bio odlazak iz moje zemlje, od moje porodice, prijatelja, fanova. U zemlju koju ne poznajem, nemački nikada nisam znala. To je ogromna promena bila. Sada kada pomislim na to vreme pitam se da li je moguće da li sam bila toliko hrabra, rizikovala i sve apsolutno ostavila. Otišla sam sa jednim koferom i sa jedinom vrednošću koje sam u tom trenutku imala, a to je moje ime i prezime, i moje pesme- priznala je Mirkovićeva.

foto: Pritnscreen/Kurir TV

- Počela život ispočetka iz jedne divne kuće iz Beograda u stan od 50 kvadrata u Beču. Nije mi smetalo, jer ja znam šta je ljubav. Ne mogu vam reći da mi je bilo lako bez obzira što je Beč jako blizu i što sam dolazila često, ogromna je to promena. Prvo vreme mi je bilo prilično teško, znala sam i da plačem. Čudno nikada nisam razmišljala da se vratim, a mogla sam. Osećala sam da je to to, i da treba tu da ostanem. Moj instikt najverovatnije - iskrena je bila Dragana.

Vikendom od 20 sati "Rame uz rame sa Draganom" Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Kurir TV Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Pomereni koncerti za 16. i 17. februar Zbog smrtnog slučaja u porodici Dragane Mirković, koncerti koji su bili zakazani za 29. i 30. decembar pomereni su za 16. i 17. februar 2024. godine. Karte kupljene za prethodne datume važiće za nove termine.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs/M.K.

