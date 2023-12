"GUŽVA, PUNO LJUDI, ZGRADE, DISKOTEKE..." Ovako se Dragana osećala kad se iz Kasidola preselila u BG, kad je ušla u prodavnicu ŠOK

Dragana Mirković, u devetnaestoj emisiji "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom 20 sati na Kurir televiziji, otkrila je kako se osećala kada je iz Kasidola prešla u srpsku prestonicu.

- Kad sam se prvi put odselila iz Kasidola i preselila za Beograd, osećala sam se uplašeno, usamljeno i vrlo uzbuđenom, šta je to što me čeka u budućnosti i šta mi donosi taj veliki grad Beograd - priznala je Mirkovićeva.

- Jako je važno sačuvati vaspitanje i to odakle potičemo zbog toga što je to nastavak našeg puta. Ako ponesemo to dobro sa sobom, naš put će nastaviti u dobrom smeru i imaćemo taj neki, kako ja volim da kažem, "pravilan" život. Ako ponesemo loše iz porodice, naš put, jednostavno, nastavlja lošim postupcima i odlukama i zato govorim, da je jako bitno šta ponesete iz kuće - iskrena je pevačica.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Na život u Beogradu navikla sam se začuđujuće brzo. Naravno, to je bila velika promena u odnosu na moj život pre toga u jednom malom selu. Ali, sve mi se to dopadalo. Dopadala mi se i gužva, puno ljudi oko mene gde god prošetam ulicom... Dopadale su mi se i prodavnice, koje nisu bile one male seoske prodavnice, a la "kiosk", nego jednostavno - prodavnica. Meni su se sve te, čak te sitne stvari više dopadale od krupnih, jer sam krupne i očekivala: visoke zgrade, velike ulice i puno ljudi. Ali, svašta je tu nešto bilo: neke diskoteke su tada bile "in", i tako, novo društvo... Super mi je bilo - ispričala je Dragana.

Vikendom od 20 sati "Rame uz rame sa Draganom" Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. foto: Miomir Milić Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Pomereni koncerti za 16. i 17. februar Zbog smrtnog slučaja u porodici Dragane Mirković, koncerti koji su bili zakazani za 29. i 30. decembar pomereni su za 16. i 17. februar 2024. godine. Karte kupljene za prethodne datume važiće za nove termine.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloudkurir.rs/A.P.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:42 Dragana Mirković stiže na binu