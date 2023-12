"IMALA SAM PROBLEME NA BINI!" Šok intervju Milice Pavlović posle spektakla u Areni: Evo kakav joj se NEOČEKIVANI PEH desio

Milica Pavlović održala je veliki solistički koncert u Beogradu, a posle tri sata programa otvorila je dušu i progovorila o karijeri, zaradi, porodici i kolegama.

Prvo nam je rekla da se oseća magično, a onda je sve medijske ekipe poslužila napitkom koji joj je ostavio njen pokojni deda.

- Želim da vas poslužim rakijom, ovo je moj deda pekao kada sam se ja rodila i čuvao je tu rakiju da se pije kada se desi nešto bitno. A ovo je za mene jako bitno. Živeli! - nazdravila je "seksi sinjorita".

Da li je sve proteklo kako treba?

- Iskrena ću biti, bilo je par tehničkih problema, ali to je normalno, skoro tri sata programa. Normalno je da se potkradu greške, a i šta je život bez grešaka. Poslednjih par godina naučila sam da se ne nerviram. Univerzum, sudbina, takav dan i nešto se desi.

Troškovi koncerta su bili 500.000 evra. Da li si posle koncerta u minusu i plusu i kako ćeš sve to otplatiti?

- U debelom sam minusu. Uopšte me ne zanima koliko ću ovo otplaćivati. Ja sam veliki radnik, nigde nisam zatvorila vrata. Mislim da za mene nema zime, dokle god me glas služi. Mi smo išli samo na jednu Arenu. Ovakav šou ne znam da li može u par dana da se izvede. Ponosna sam na sebe.

Celu Arenu je rasplakao intro o baki i deki. Kako si uspela posle njega da otpevaš numeru "Srce porodično", koju je u originalu izveo Željko Samardžić, a poznata je svima iz serije "Porodično blago"?

- Kada sam otišla u studio da snimim taj tekst koji mi je napisala Ljilja Jorgovanović po mojim tezama, ona je to napravila kao sastav... Ja sam rekla svom saradniku: "Ulazim u studio, snimam i kako ispadne ispadne, ostavljamo ga u tom okviru i ne diramo ništa". Plašila sam se da neću uspeti da otpevam uopšte. On je pustio da snimam i izašao je napolje da plače. Jedva sam izdržala, bile su mi pune oči suza.

Baka i deka su ti sigurno neizmerno falili.

- Baka i deka su falili, ovaj koncert je posvećen njima. Teško je kada očekujete da će za neke velike stvari najbliži biti tu. Generalno, taj intro sam snimila kao poruku svima. Ljudi, nije teško poslati poruku, nije teško pozvati nekoga, nije teško reći nekome da ga volite. Uradite to jer će jednom biti kasno i kajaćete se. Meni je i dan-danas teško što me deda u 18:15 ne zove sa fiksnog, ali to je život.

Ko te je od kolega podržao?

- Među prvima se Dragana Mirković javila da ce doći na koncert, ali je bila sprečena. Izjavljujem saučešće njenoj porodici. Poslala mi je prelep buket. Ana Bekuta je takođe bila sprečena, a šminkernica mi je prepuna cveća i slatkiša. Takođe sam i od Aleksandre Prijović dobila prelep buket.

Da li se Aleksandra naljutila na tebe jer joj nisi bila gost na koncertu?

- Apsolutno ne. Nas dve smo veliki profesionalci i ona zna razlog zašto nisam mogla da nastupam. Ja sam uživala na tom koncertu u Zagrebu, prelepo sam se provela. Nas dve smo posle pričale i nazdravile.

Kako si reagovala na stajling Jelene Karleuše?

- Moram da priznam da smo se Jelena i ja dogovarale u kom koloritu ćemo biti, zato što je to jako bitno kada se ozbiljno bavite ovim poslom. Oduševila me je stajlingom, a kada se skinula, ja nisam mogla da prestanem da je gledam. Žena je toliko zgodna i dovela je liniju do savršenstva, a pored toga je i prelepa.

Šta ćeš prvo da uradiš kad ustaneš posle svega?

- Idem na porodični ručak sa ocem i maćehom. Oni su bili sa njene dve ćerke, mojom tetkom i prvim komšijama iz Bunibroda.

