MILICA PAVLOVIĆ POSLE KONCERTA U ARENI U DEBELOM MINUSU! Evo koliko će otplaćivati taj dug, a onda nazdravila njegovom RAKIJOM

Milica Pavlović održala veliki solistički koncert u Beogradskoj areni, a posle tri sata programa za medije je otvorila dušu i progovorila o karijeri, zaradi, porodici i kolegama.

- Magično se osećam sada.

Da li je sve proteklo kako treba?

- Iskrena ću biti, bilo je par tehničkih problema, ali to je normalno, skoro tri sata programa. Normalno je da se potkradu greše, a i šta je život bez grešaka. Poslednjih par godina naučila sam da se ne nerviram, univerzum, sudbina, takav dan nešto se desi. Možemo mi da planiramo, ali kada se desi greška, pustiš. Mi smo dugo radili na svemu ovome, velika ekipa stoji iza svega ovoga.

Da li si imala tremu pred sam koncert?

- Ne, samo mi je početak "Boginje" skratio život na pola. Kada sam čula huk, kada sam čula publiku, zaboravili su da mi isključe publiku, čula sam svaki sektor. Tada sam imala tremu.

Milica je usred intervjua odlučila da novinare počasti rakijom koju je njen deka pekao.

- Želim da vas poslužim rakijom, ovo je moj deda pekao kada sam se ja rodila i čuvao je tu rakiju da se pije kada se desi nešto bitno, a ovo je za mene jako bitno. Živeli!

Celu Arenu je rasplakao intro o baki i deki, kako si uspela posle njega da otpevaš numeru "Srce porodično", koju je u originalu izveo Željko Samardžić, a poznata je svima iz serije "Porodično blago"?

- Kada sam otišla u studijo da snimim taj tekst, ja sam rekla svom saradniku: "Ulazim u studijo, snimam i kako ispadne, ostavljamo ga u tom okviru i ne diramo ništa". Plašila sam se da neću moći da otpevam uopšte. On je pustio snimanje i izašao je napolje da plače. Jedva sam izdržala. Sada, znajući u kojoj sekciji ide taj deo, ponela sam slušalice i slušala neku stranu muziku dok je to išlo. Nisam želela da izađem i da se rasplačem jer me čekalo dosta programa.

Šta ćeš prvo da uradiš danas kad ustaneš posle svega?

- Idem na porodični ručak sa ocem i maćehom. Oni su bili sa njene dve ćerke, mojom tetkom i prvim komšijama iz Bunibroda.

