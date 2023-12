"VENČALI SE U PAUZI SNIMANJA I OSTALI ZAJEDNO CEO ŽIVOT..." Jelena uporedila sebe i Slobu sa Milenom Dravić i Draganom Nikolićem

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović u februaru ove godine dobili su sina Damjana a godinu dana ranije zakleli su se na večnu ljubav.

foto: Kurir televizija

Jelena je veoma je aktivna na društvenim mrežama te neretko objavljuje fotografije iz proodičnog doma i svakodnevnice.

Sada je na Instagramu uporedila njihovu ljubav sa čuvenim glumačkim parom Draganom Nikolićem i Milenom Dravić koji su bili sinonim za idiličan brak.

- Milena Dravić i Dragan Nikolić venčali su se u pauzi snimanja filma, ostali su zajedno ceo život...Sloba i ja oba puta pred njegov nastup... To je dobar znak rekla bih - napisala je Jelena.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Milena Dravić i Dragan Nikolić voleli su se decenijama, a njihova ljubavna priča i danas je glavna tema.

U vreme kada su se sreli, Milena je već bila velika glumačka zvezda, a Dragan je tek počinjao karijeru. Upoznali su se na snimanju filma "Horoskop", a iz druženja se kasnije rodila i ljubav. Nedugo potom, rešili su da otpočnu zajednički život.

foto: Printscreen YT

"Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja", rekao je on svojevremeno za "Stori".

Venčali su se 1971. godine, tokom snimanja novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića. U pauzi između snimanja, tražili su dodatnih sat vremena, otišli u opštinu Vračar i sklopili brak. U retkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvek su isticali da im je bračni drug najveća podrška i najstroži kritičar.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

05:56 Sloba Radanović izjava oko sina, Evrovizije, aferi mito i zabrani narodnjaka u Osijeku i Puli