"BOG ME BLAGOSLOVIO I POSLAO SLOBU U MOJ ŽIVOT" Jelena Radanović otvorila dušu o mlađem sinu iz prvog braka i njegovoj dijagnozi

Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, iz prethodnog braka dobila je dvojicu sinova, a njen mlađi naslednik boluje od autizma.

Jelena je nekoliko puta govorila na ovu temu i isticala koliko je podrška partnera bitna, te je sada otkrila da je to shvatila tek kada je upoznala Slobu.

foto: Damir Dervišagić

- Do perioda kada sam upoznala Slobu sa mnom nije moglo da se razgovara apsolutno ni o čemu drugom osim o autizmu. Ja sam samo guglala, istraživala... Ono što je bitno, nemojte sebi govoriti da je u redu i da će biti u redu, jer neće. Biće u redu samo ako počete istog momenta, kada vam dete se učini čudnim, ako samo istog momenta počnete da radite. Svaka mala stvar nama roditeljima koji imamo decu koja nisu urednog razvoja je velika - rekla je Jelena za "Premijeru".

Kako je rekla, sada na autizam svog sina gleda kao blagoslov.

- Svakome je potrebna podrška. Najgore je kad si sam. Podrška partnera je jako važna. Ja sam to videla kada me je Bog blagoslovio i poslao Slobu u moj život. Sloba nije tema sada, ali ja moram to da kažem, nekako je sve došlo na svoje. I nekako sam tada počela na taj problem svog sina gledam kao blagoslov - smatra pevačeva supruga.

Inače, Jelena je jednom prilikom ispričala kada je shvatila da njen mlađi sin ima autizam.

- Moj sin puni devet godina u decembru, borimo se šest i po godina, naš život izgleda normalno. Posumnjala sam oko drugog rođendana na bolest, primetila sam da se čudno ponaša. Radio je neke stvari koje moj prvi sin nije radio. On je imao mlataranje rukicama, izgubio je kontakt očima, nije reagovao na ime, komande. Jeo je zemlju, lizao stakla, vrištao, nije spavao. Sećam se kad me je vrištajući izveo za ruku napolje po kiši da šetamo plažom, nije bilo šanse da promenimo pravac dok on to ne odluči. Našla sam kliniku za rano otkrivanje autizma, ja sam njima objašnjavala da dete nije u redu, oni su mene ubeđivali da jeste. Otišla sam za Srbiju i Danijela Helc mi je pomogla. Svakog radnog dana je imao terapiju ABA. Do perioda kada sam upoznala Slobu sa mnom nije moglo da se razgovara ni o čemu drugom osim o autizmu. Radila sam sve što sam mislila da ne može da škodi, izbacili meso, neke namirnice, išli na transplantaciju matičnih ćelija. Utvrdili smo da ima dosta teških metala u sebi, radili smo na čišćenju od metala i menjanju ishrane - rekla je tada.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

