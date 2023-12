SVI BRUJE DA JE SANJA MARINKOVIĆ STAVILA SILIKONE! Voditeljka pokazala čime raspolaže, evo šta kaže o INTERVENCIJI

Sanja Marinković napravila je totalnu pometnju zbog bujnog poprsja.

Svi se pitaju da li je voditeljka Pink televizije stavila silikone.

foto: Printscreen TV Pink

Tim povodom pozvali smo Marinkoviću koja je detaljno objasnila o čemu se radi:

- Percepcija većine je poslednje dve, tri nedelje zbog modela haljina da sam stavila implantate, ali mogu samo da vam kažem ne da nisam stavila silikone, nego nemam čak ni brushalter. Znači, u zavisnosti od modela haljine imam samo samolepljive trake koje se stavljaju i onda kada se zalepe onda one za nijansu podignu grudi - kaže Sanja i nastavlja da objašnjava: - Možda je zbog toga dojam takav. Kad se osenči dekolte onda on izgleda potpuno drugačije. Nemam ništa od silikona, svi me pitaju u čemu je tajna i zaista jeste u ozbiljnoj količni vežbi za grudi koje radim redovno. Možda je tajna u tome što sam jedna od majki koja nije dojila. Stvarno nisam bla u mogićnosti da dojim sina i možda sam zbog toga taj moj prirodni izgled uspela da sačuvam i tu čvrstinu - smatra Amrinkovićeva.

foto: Printscreen TV Pink

Ona ima i konkretan savet kako sačuvati bujno poprsje:

- Izuzetno mnogo sporta i vežbe za rameni i grudni deo.Usput dobri dekoltei haljina i ja drugu tajnu nemam. Ne nosim puš-ap bruseve i skoro nikad ne nosim brushalte. To svi garderoberi koji rade sa mnom znaju - zaključila je ona.

foto: Nemanja Nikolić

