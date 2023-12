„STAVLJALA SAM CIPELE U ĐAKUZI“ ŠOK INTERVJU DIDI DŽEJ o estradi, porodici i slavi, a ovaj ukras u VILI košta ko nečija CELA PLATA

Didi Džej otvorila je vrata svog luksuznog doma u Beogradu i pokazala neodoljivu novogodišnju dekoraciju koja parira svetskom standardu.

Didi je otkrila čime se vodila tokom uređenja svog porodičnog kutka i ispričala je kako lično doživljava svoj svetksi uspeh, a progovorila je i o kolegama sa estrade, kalo i o Aleksandri Prijović.

Kako si došla na ideju za novogodišnju dekoraciju?

„Jednostavno jako puno volim Novu godinu i sve te novogodišnje čarolije i puno se trudim, pogotovo sad kad imam ćerku Dajanu, da kuća bude što više okićena. Da imamo što više ukrasa. Imamo i Deda Mraza, i Krcka Oraščića. Dajana se raduje Deda Mrazu a i ja još uvek verujem u sve te novogodišnje bajke i zaista uživam u tome. Volim sve to kao neko malo dete.“

foto: Pritnscreen/Instagram

Šta je prava bajka za tebe?

„Volim sve praznike i onda se trudim da mi svaki praznik bude kao bajka. Volim sav taj nakit, sve što šljašti, da bude sve onako luksuzno, glamurozno. Jednostavno je to sastavni deo mene.“

Mnogi primećuju da ti kao da živiš bajku, od toga da si postala modna ikona, pa do činejnice da ćeš nekako postaviti i standarde novogodišnje dekoracije, kako ti je sve to pošlo za rukom?

„Od malena volim tako da živim i uvek sam smatrala da sam drugačija. Radim ono što volim bez obzira šta drugi komentarišu. Uvek sam se trudila da ostanem jedinstvena, svoja, i verovatno i zbog toga imam tako velike rezultate u svetu.“

Da li je bilo teško proći kroz taj tvoj put?

„Jeste, bilo je jako teško. Bukvalno deluje nemoguće, jer doći iz jedne male zemlje kao što je Srbija i ostvariti nešto u svetu, u Americi gde ima milion drugih umetnika koji žele isto što i ja jako je teško, ali kao što vidite nije nemoguće. Svaka upornost i trud i rad se isplate, a pre svega jedinstvenost. Ne treba odustajati od svojih snova, treba se boriti jer sve se na kraju desi, sve je moguće.“

Imaš više od 4 miliona pratilaca na društvenim mrežama, da li se sećaš onog trenutka kada si dostigla prvi milion?

„Tad sam još bila u Srbiji, tek nakon toga sam otišla u Ameriku. Bila sam jako uzbuđena i srećna šo sam imala milion folovera, to je bilo baš onako za mene nešto veliko. Sećam se kad sam imala prvi 100 folovera, kada sam uzimala sve svoje cipele, stavljala ih u đakuzi i slikala se sa njima ne bih li privukla pažnju. Sve što sam radila radila sam planski da bih privukla pažnju svojih folovera i ostvarila veliki broj. To je jako bitno, da se trudite svaki dan, da se slikate, smišljate neke priče i tako dalje.“

Ova godina je bila jako uspešna, otvorila si i estetski centar u Beogradu na vodi.

„Otvorila sam bjuti centar gde sam uvezla laser koji koristi Bred Pit. Holivudski laser koji u kući imaju Džastin Biber, Rijana, Paris Hilton., To je laser koji zateže lice i telo, pre svega zaista super deluje, mnoge žene su kod mene to već probale i oduševljenje su. Sve nam je zakazano po mesec ili dva unapred. To je zaista nešto čudesno, s obzirom da je bezbolno, jako prijatno, a zateže i podmlađuje. Ljudi izgledaju 10 godina mlađe nakon tog lasera kad dođu kod naas, tako da je to nešto baš senzacionalno.“

foto: Pritnscreen/Instagram

Da li bi angažovala neku svetsku zvezdu da ti bude promoter?

„Da, verovatno. Ima dosta njih s kojima sam super i koji su mi baš simpatični, ali volela bih da mi Penelope Kruz bude promoter.“

Ove godine si sve zasenila na dodeli Gremi nagrada, bila si i na mnogim drugim svetskim prestižnim događajima i prava si osoba da opišeš koliko se domaći džet-set razlikuje u odnosu na onaj veliki strani?

„Moram da priznam da se naše zvezde jako puno razlikuju od svetskih. U svetu je to jedna ozbiljna mašinerija, stoji čitav tim ljudi iza njih, imaju sve mogućnosti i sve drugačije funkcioniše nego kod nas. Kod nas je to mnogo skromnije i drugačije nego u svetu.“

A kada bi birala nekog od domaćih zvezda za promotera svog bjuti centra, ko bi to bio?

„Ne znam, nisam razmišljala o tome, ali pozivam sve naše zvezde da se ulepšavaju jer je to i prirodan put da se ulepšaju recimo sa tim mojim ico laserom, bez nekih hirurških zahvata, da budu mlade i lepe.“

Ko je od velikih svetskih zvezda ostavio najveći utisak na tebe?

„Mnoge zvezde su ostavile jak utisak. Recimo, Megan Foks sam imala prvi put da vidim na dodeli Gremija. Stajala je sve vreme pored mene i zaista je predivna žena. Dvejna Džonsona sam upoznala, Tejlor Svifta. Kardi, koju sam viđala i pre jer je znam od ranije. Florajda, Neli, Anita. Odlični su i super, svi su jako druželjubivi i jako prijatni, puni saveta i podrške. Totalno su opušteni i normalni, baš me je to oduševilo kod njih.“

U Srbiji na žalost mnogi ne praštaju uspeh, a da li si se ti suočila sa ljubomorom drugih?

„Primetila sam da su ljudi sa Balkana malo ljubomorniji. Ne znam šta se to dešava. Možda zato što smo mi mala zemlja, što su jako male plate, što su ljudi zapravo nesrećni sami sa sobom i onda vole da druge komentarišu i da gledaju tuđa posla, kako ja kažem, umesto da se bave svojim životima. Ali ja se ne uplićem previše u to. Imam svoj život i cilj, neku svoju bajku i svima želim sve najbolje. A želim i drugim umetnicima iz Srbije da krenu mojim putem, da naprave veliki uspeh u svetu, i da svi čuju za Srbiju.“

foto: Pritnscreen/Instagram

Kako uspevaš da postigneš sve to?

„Sve je stvar dobre organizacije. Dajana je uvek sa mnom, evo i sada dok dajem ovaj intervju. Stalno je sa mamom ili je u vrtiću. Putuje sa nama. Nekako imamo i jednu firmu, sada već i kliniku u Srbiji, karijera Amerika, fešn vikovi, događaji, muzika, studio. Sve nekako ide, teče. Od jutra do mraka radimo. Jeste napornmo ali se ne žalim zato što imam velike rezultate i baš sam onako zadovoljna.“

Kada bi te pitali za adresu, u kom gradu živiš, šta bi rekla?

„Relacija Beograd – Njujork – Los Anđeles – Majami – Beč. Svuda pomalo. Nemam sad neku adresu gde sam stalno. Srbija je naravno moj dom i uvek će biti ali putujem onde gde treba da budem. Najviše budem u Njujorku kada je reč o Americi.“

Ti sjajno pevaš a tvoj sprug odlično svira gitaru, kako izgledaju ti vaši zajednički muzički trenuci opuštanja?

„Suprugu sam pre nekih par godina kupila gitaru na poklon za rođendan. On se oduševio i tada je počeo da svira. Naučio je da svira, zna da izvodi već 5.000 numera tako da je to baš fascinantno za njega. On isto voli muziku i podržava me u svemu , tako da uživamo zajedno.“

U poslednje vreme se dosta govorilo o stajlinzima Aleksandre Prijović, imaš li ti neki komentar o njenom izboru haljina koje je nosila na koncertima?

„Ja sam za nju saznala preko medija i od novinara koji su mi postavljali slično pitanje. Zaista ne pratim njen rad i ne slušam tu vrstu muzike. Više sam okrenuta svetu, recimo trenutno slušam Niki Minaž, ona je izbacila novi album. Tako da nisam imala priliku ni da je upoznam niti da ispratim njen rad, kao ni nejn način oblačenja. Svima želim sve najbolje i veliki uspeh, ali nisam imala priliku da ispratim zaista.“

Svaka žena ima u garderoberu mini crnu haljinu, a šta je još „must have“?

„Visoke štikle. To je sastavni deo mog oblačenja, i naravno haljine. Da li je crna haljina ili neka druga, jednostavno sve vrste haljina. Nekako se najbolje osećam u haljinama i trudim se da uvek kada dajem intrevjue ili radim neka slikanja da imam haljinu.“

foto: Printscreen

Dosta brendova koristiš, a prvenstveno čini nam se Versače?

„Da, obožavam Versače, ali i bezbroj američkih brendova jer imam saradnju sa njima i upoznala sam veliki broj svetskih dizajnera sa kojima se i privatno družim. Oni mi poklanjaju garderobu a neke već i reklamiram i budem plaćena za to. Super funkcioniše svet mode što se toga tiče. Trenutno nosim haljinu jednog američkog dizajnera koju sam dobila na poklon od njih kada sam nedavno bila u Njujorku, a nosim Marc Jacobs cipele koje su stigle pravo sa revije.“

Da li ti često stižu komadi sa modnih revija?

„Da, dizajneri mi poklanjaju, a i ja poručim pravo sa revije zato što volim sve što je sveže i sve što mi se sviđa i što je trendi. Trudim se da sve to ispratim. Uvek sam volela modu i odmalena sam se tako oblačila i sređivala. I kad sam išla na fakultet i kad nisam bila poznata, a kamoli sada kad sam poznata i kad u Americi imam karijeru. Jako pubo truda je potrebno što se izgleda i svega vizuelnog tiče i kombinacija stajlinga. Sve to prate i moram da izgledam dobro u svakom trenutku.“

Među brojnim tvojim uspešnim karijerijma koju bi izdvojila u prvi plan?

„Muziku i modu, to su dve moje strasti koje ne mogu da razdvojim. Nekako mi idu zajedno, jer i kad pevam ja se uvek stilski sređujem. U svojim spotovima biram sebi garderobu i onda mi uvek to ide jedno uz drugo. Evo sad nega i lepota, pošto imam i kliniku, tako da sve to ide nekako jedno uz drugo.“

foto: Kurir TV

Kako ćeš provesti novogodišnje praznike?

„U krugu porodice, a možda i otputujemo negde u toplije krajeve pošto mi je Dajana tražila da idemo na more. Njene želje su naša zapovest i mi se trudimo da joj sve ispunimo.“

Kada si poslednji put videla Deda Mraza?

„Pre neki dan. Dolazio je kod Dajane, doneo je neke poklone, ali pravog Deda Mraza ona tek očekuje pošto je napravila čitavu listu želja šta želi da joj Deda Mraz donese. Naravno dala mije to pismo i onda čekamo da dođe Deda Mraz.“

Uživa u sređivanju doma na Vračaru Pevačica uživa da sređuje i dekoriše za svaki praznik, a Nova godina joj je još jedan povod da pokaže svoju raskošnu vilu na Vračaru. 00:36 Didi Džej i ove godine urasila dom skupim novogodišnjim ukrasima Ogromna jelka, okićena šarenim novogodišnjim ukrasima, a pored velikog deda mraza tu je i ukras Krcko Oraščić od čak jednog metra. Ako se pogleda na sajtovima, samo on košta oko 500 evra.

kurir.rs/grand/preuzeo I.L.

Bonus video:

04:38 DIDI J. U NEVIĐENOM SKANDALU! Paparaco joj brutalno pretučen, a Fifti Sent je uradio nešto neverovatno (KURIR TELEVIZIJA)