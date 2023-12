"NOVU GODINU DOČEKUJEM SA DEČKOM U LAS VEGASU" Milica Dabović pomirila se sa kumom Darka Lazića, spremna da stane na ludi kamen

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović opet je srećna u ljubavi. Nedavno se pomirila sa kukom folkera Darka Lazića Milanom Cvetinovićem, čime je i te kako zadovoljna.

- Zajedno smo. Slavimo godinu dana naše veze - rekla je Milica Dabović na početku.

-Novu godinu provešćemo u Las Vegasu! Do juče sam govorila nikada se neću udati, na današnji dan mogu da kažem da nisam više sigurna - poručila je Milica.

Milica Dabović je, podsetimo, otvoreno pričala u javnosti pre nekoliko meseci o raskidu veze.

- Bili smo 9 meseci zajedno. Milan i ja smo se zaljubili, videla sam perspektivu s njim i videla sam s njim starost. Nisam uspela da pobedim njegove poroke, žao mi je što nije izabrao mene i što se tako završilo. Nešto drugo je jače od njega samog. Možda će shvatiti šta je propustio i šta je imao. Ne želim da pričam uopšte o tome. Ne kažu džabe da gde ima dima i vatre. To je njegov izbor, on je izabrao i na njemu je da živi s tim. Ja ću živeti uzdignute glave, ja sam dala sve od sebe. Ja sam otišla četiri puta za Ameriku da budem s njim, dala sam od sebe sve što sam mogla. Navikla sam da dajem 100% sebe, takva sam rođena i to je u meni. Teško mi je, imam faze, jutros plačem, pa sinoć plačem... Tužna sam, ali sam generalno srećna žena - kazala je tom prilikom za "Premijeru - vikend specijal", a sad su odlučili da njihovoj ljubavi daju još jednu šansu.

