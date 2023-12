"OVAKO DIDŽEJ ŽIVI S PEVAČICOM" Slavica Ćukteraš objavila snimak iz stana, trešte NARODNJACI, njen dečko jede! Porodična atmosfera

Pevačica Slavica Ćukteraš, već neko vreme uživa u vezi sa di džejem Vladimirom Aćićem.

foto: Instagram/cukterasslavica

Slavica u poslednje vreme i nije toliko aktivna na društvenim mrežama kao ranije, obrisala je sve fotografije sa svog Instagram profila, a kad-kad objavi koji snimak na storiju što je bio slučaj i ovog puta.

Naime, Slavica je podelila delić atmosfere iz porodičnog doma, posle kog su mnogi pomislili da je počela da živi sa sadašnjim dečkom.

Pevačica je snimala izabranika dok je jeo, u pozadini su treštali narodnjaci, a kada su pustili pesmu Šabana Šaulića - "Hajde srećo moja", Slavica je snimila svog dragog.

"Hajde srećo moja zakuni se ti da ćeš mene uvek grliti, ljubiti" deo je pesme koji se čuje na snimku.

foto: Printskrin/Instagram

- Kako di džej živi sa pevačicom - napisala je Slavica.

Pevačica je nedavno otkrila da li bi ponovo izgovorila sudbonosno da.

- Vladimir i ja sa mojim detetom već živimo zajedno. Mi smo zajednica. Šta znači taj papir? Ne znači ništa. Nije garancija nikakvog odnosa. Najbitnije je da smo se mi našli da se mi poštujemo i da lepo funkcionišemo zajedno, da je sve to lepo i to je nešto što je vrednije za mene od papira. A sada, ako me bude pitao verovatno ću se udati - rekla je Slavica tada.

Kako nije prvi put kada se udavala oblačila venčanicu, Slavica je odgovorila da bi ovog puta to uradila.

Kurir/Blic/ Preneo: I.L.

Bonus video:

01:41 ĐOLE MI JE BIO PRVA LJUBAV, PRVE PARE OD PEVANJA SAM POTROŠILA NA OVO! Slavica Ćukteraš iskreno o svojim počecima za Kurir TV