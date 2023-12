"JA SAM PREVARILA SAMU SEBE, ALI I POPA" Slavica Ćukteraš tražila da se ispovedi pa masno slagala, ŠOKIRALA sve priznanjem

Pevačica Slavica Ćukteraš izbegavala je jedno vreme da se pojavljuje u medijima, ali je sada progovorila za jednu emisiju pa je otkrila da je jednom prilikom pokušala da se ispovedi u jednom manastiru.

Slavica je otkrila anegdotu koja joj se dogodila krajem oktobra kada je sa svojim dečkom obišla jednu crkvu.

- Ne znam zaista odakle mu ova priča, verujem da mu je moj Vladimir nešto rekao jer on sada sedi tu ispred i čeka me, rekla je Slavica kroz smeh i nastavila:

- Naravno da sam išla u manastire, ali ne idem redovno. Skoro me neka tuga uhvatila i otišla sam sa Vladimirom u crkvu, a tog dana je bila liturgija. Kako pop peva, ja plačem, Vladimir mi dodaje maramice, ona žena što prodaje sveće dodaje maramice...valjda dođe tako čoveku da se isplače. Završila se liturgija, nas dvoje ostali i dolazi pop. Kažem ja njemu: Pope, ja bih da se isovedim. Pita on mene: Da li ste se nekada ispovedali? Naravno, ja odgovorim da nisam i da ne znam kako to funkcioniše...samo želim da olakšam dušu. On je meni rekao da se javim, međutim ja sam prevarila i samu sebe i popa jer nikada na kraju nisam ni otišla da se ispovedim. Da mi je tada uhvatio da me ispovedi, ko zna šta bih mu rekla – ispričala je Slavica u emisiji "Blic dan".

Podsetimo, nedavno je došlo do neprijatnosti između nje i bivšeg muža, golmana Vlade Avramova kog je prijavila za pretnje.

