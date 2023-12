REKORDERKA! Dragana Mirković održala NAJDUŽI KONCERT u istoriji, a evo šta ju je nakon toga ŠOKIRALO: Fan mi je POKAZAO...

Dragana Mirković, u 21. emisiji "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom 20 sati na Kurir televiziji, otkrila da je upravo ona održala najduži koncert, koji je trajao čak četiri sata.

Dragana je priznala da je pred kraj samog nastupa mikrofon prestao da radi, a onda je doživela šok, kada joj je jedan od fanova iz publike otkrio šta se desilo.

- Moj veliki jubilarni koncert u areni 2014. godine bio je trideset godina karijere. Pamtiću po tome što sam jedva pristala da ga održim, pamtiću po tome što sam se jedva izborila da to bude jedna Arena. Morala sam jer se dogodila tri meseca posle saobraćajne nesreće koju sam doživela, pa i nisam mogla dugo da izdržim, ali najviše ću pamtiti po tome, kao i moji fanovi, što je trajalo četiri sata. Najduži koncert u istoriji. Negde sat vremena pred kraj, moj mikrofon je prestao da radi. Ja razmišljam šta je sa mikrofon, a neko iz publike mi pokazuje na telefonu "crkle baterije". Bilo mi je prelepo, na kraju sam bila zahvalna što su me ubedili da ga održim, tako da se nadam da ću i sada biti zahvalna što su me ubedili i za ovaj jubilarni koncert - iskrena je bila Dragana.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Printscreen Kurir TV Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Pomereni koncerti za 16. i 17. februar Zbog smrtnog slučaja u porodici Dragane Mirković, koncerti koji su bili zakazani za 29. i 30. decembar pomereni su za 16. i 17. februar 2024. godine. Karte kupljene za prethodne datume važiće za nove termine.

