OSEĆAM KAO DA SAM DEO SVAKE PORODICE KOJA NAS GLEDA! Voditeljka o novogodišnjem programu Kurir televizije koji okuplja zvezde

Svoju trogodišnju karijeru pred kamerama novinarka i voditeljka nedeljnog popodneva "Pusti brigu" na Kurir televiziji Ljiljana Stanišić krunisaće spektakularnim novogodišnjim programom. Baš kao što je svoje gledaoce navikla na dobar provod uz uvek zanimljive goste i teme, i u najluđoj noći garantuje spektakularnu zabavu.

Naime, odmah nakon finala muzičko-plesnog formata "Rame uz rame sa Draganom Mirković", koje počinje u 20 časova, sledi šou u nekoliko etapa koji će punih pet sati u domove gledalaca Kurir televizije unositi samo radost i veselje.

Stajling: Ajsa by Jelena Mladenović foto: Nemanja Nikolić

U specijalnoj scenografiji vaši gosti pevaju samo uživo?

- Tako je. Spremili smo pravo narodno veselje s nekim od naših najvećih muzičkih zvezda. Urednik zabavnog programa Goran Jovanović osmislio je muzičku magiju koju dosad ni u jednom mediju niste imali prilike da vidite. U "Zvezdanoj noći sa Ildom Šaulić" ova pevačica pevaće svoje pesme, ali i hitove svog oca, legendarnog Šabana Šaulića u malo drugačijem izdanju. Biće to Ildin akustični koncert s pesmama u novom aranžmanu. Potom sledi "Novogodišnja muzička razglednica sa Aleksandrom Sofronijevićem", koja će nas povesti na muzičko putovanje kroz različite delove Srbije uz neke od najvećih muzičkih zvezda domaće muzičke scene. Svoj segment "Počinju snegovi, zime i praznici" imaće i Zorica Brunclik, a spremljena je i "Nebeska kafana", u kojoj će mlade zvezde izvoditi hitove velikana koji više nisu s nama.

Imate li osećaj da ćete te noći sa svojim gostima ući u domove svih koji će uz vas dočekati novu godinu?

- Otkako sam postala voditelj, osećam kao da sam deo svake porodice koja nas gleda. S takvim žarom je urađen i naš novogodišnji sadržaj.

Kako ste se provodili na snimanju?

- Bilo bi zanimljivo da se napravi specijalna emisija "iza kulisa", pa da gledaoci vide kako je kada pukne haljina, kada se pevači sapletu na sceni, popiju koju više, pogreše pesmu, pa se čak i posvađaju. Svega ima. Recimo, sada na snimanju, Dragana Mirković me, zbog posebne šminke i toalete, nije prepoznala na sceni. Udelila mi je divne komplimente, oduševila se, a i ja njenom reakcijom.

U emisiji "Pusti brigu" volite spontanost. Jeste li se i ovoga puta šalili s gostima?

- Najbolje je kada je sve spontano. Tome težim i po tome i jesam prepoznatljiva. Čak i kada kažem nešto što ne bi trebalo, bude mi krivo, ali i to je sastavni deo programa. Šalimo se svi, opušteni smo i lepo je biti domaćin zabavnog programa iz kojeg može nešto da se nauči, u kom može da se čuje koristan savet, upoznaju novi talentovani ljudi, a pre svega uz koji može da se opusti.

Umete li i vi da prihvatite šale na svoj račun?

- Lepo je kada onaj ko ima smisla za humor zna da prenese šalu. Onaj ko ume da se šali je fleksibilan, pun samopouzdanja, nije ohol i nema problem sa sobom. Sve dok vodimo računa da ne uvredimo druge - u redu je. Umem da se našalim na svoj račun. Recimo, Marija Šerifović me je zbunila kada sam joj postavila pitanje o predrasudama. Upitala me je da li ljudi misle da sam ja neka medijska babaroga. Potvrdila sam da misle. A onda je ona rekla da su to predrasude. Znate, o nama čiji je posao da istražujemo škakljive teme ide i to da ljudi misle da smo mi neki zli ljudi koji kopaju po tuđim životima. Mnogi bi se prijatno iznenadili kada bi znali kakav je zaista moj privatni život. Mene ne zanima šta ko radi mimo onoga što saznam za svoj posao.

Doživljavate li Novu godinu samo kao proslavu više ili kao priliku da i u životu i poslu okrenete novi list?

- Obožavam prazničnu atmosferu, euforiju, okićenu jelku, ukrašen naš najlepši grad na svetu, lampione, vesele, lepo obučene ljude, punđe i duge haljine. To je znak da smo živi i da se nečemu radujemo, a ja uživam kad se radujem.

Zamišljate li želje u ponoć?

- Lako je poželeti, zamisliti, osećati, ali kada treba da se napišu na papiru ili poklonu, mnogi od nas se nađu u nedoumici da li su želje dovoljno dobre i da li je sve u njima rečeno. Ja želje i ciljeve zamišljam svakog dana, ne moram da čekam kraj godine. Spisak je toliko dugačak da ih ni za 100 godina neću ostvariti. Divim se ljudima koji uspeju sve da realizuju, ja ne stižem, pa se ustručavam da poželim nove. Tako da su ove godine želje na čekanju dok se one od prethodne ne ostvare.

Hoće li se od januara nešto menjati u emisiji "Pusti brigu"?

- Uvek nešto menjamo, dopunjujemo, osluškujemo gledaoce. Zimski program je savršen, opušten, razigran sa specijalitetima čuvenog kuvara Dejana Šutanovca i nezamenljivom Jasminom Stijović, koju ljudi obožavaju.

Jeste li tokom tri godine rada na televiziji totalno demistifikovali ovaj medij ili vam je ipak udobnije dok pišete?

- Najviše volim da pišem. To je moj teren. Moj mozak najbolje funkcioniše kada prsti kuckaju po tastaturi. Mogla bih 100 knjiga da napišem bez problema, a televizija je nešto drugo. Zanimljivo je što je svaki moj sagovornik doprineo tome da se usavršim. Dragoceno je iskustvo kada imate priliku da postavite pitanje raznim ljudima i čujete njihove odgovore. Na taj način sam društvo sagledala na širi način. Svima sam zahvalna, čak i onima koji su me tužili, jer sam kroz to upoznala kompletnu sliku Srbije, ali naročito ličnosti koje ljudi prate na malim ekranima.

Šta je bilo presudno da počnete da se bavite novinarstvom?

- Ovaj poziv je odabrao mene. Srećna sam jer sam od nesuđene stjuardese i ekonomiste postala novinar, evo, sad i voditelj.

Pamtite li svoj prvi intervju?

- Radila sam ga s pokojnim glumcem Mišom Janketićem. Mesecima sam ga zvala, a urednik mi je rekao da čuveni glumac nije raspoložen da priča s medijima. Ipak, uspela sam da ga ubedim, štaviše pozvao me je u svoj dom. Tri sata smo pričali, i njegova supruga je bila oduševljena razgovorom koji smo vodili, čak i time kako se Miša od mrguda pretvorio u zahvalnog sagovornika koji je otvorio i više od duše.

