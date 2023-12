"SRAM JE BILO ZBOG TOGA!" Stanija otkrila detalje sukoba sa JK, pa spomenula i SVAĐU sa Sandrom Afrikom: Čačnula me je i...

Stanija Dobrojević progovorila je o romansi i razlazu od Asmina Durdžića, suparnici Aneli Ahmić, sukobu sa Sandrom Afrikom, a posebno se osvrnula na činjenicu da ju je Jelena Karleuša blokirala na društvenoj mreži Instagram.

Mnogo se spekulisalo o tvojoj vezi sa Asminom Durdzićem, da li ste još uvek u kontaktu?

- Ovu godinu mi je obeležila javna afera zbog koje sam doživela ozbiljan medijski linč i emotivni brodolom. Ali, posle svega, ostala sam sa njim u kontaktu i dobrim odnosima.

Šta je bio preloman trenutak da raskinete?

- Bilo je tu više prelomnih trenutaka. Momenat kada se Aneli Ahmić pojavila u rijalitiju, pa dokazi da je lagao da je slobodan dečko, kako se meni predstavio... Čovek nije birao sredstva da bi došao do mene i osvojio me.

Kaješ li se zbog odnosa sa Asminom?

- Možda je bila moja sudbina da prođem kroz takvu situaciju. Preživela sam i idemo dalje.

Kakvo je tvoje mišljenje o Aneli Ahmić danas?

- Ta je godinama gledala "Zadrugu" i maštala da bude deo tog sveta i ostvarila joj se želja! Muž joj se zaljubio u Staniju i otišao za Ameriku! A, ona je brže bolje ostavila dete i otišla u rijaliti?! Htela je da glumi žrtvu, ali jedna je Kija Kockar! Ušla je ucveljena na konto priče "Stanija mi ukrala muža" i umesto plakanja - mi gledamo jahanje Jaška! Fina neka žena.

Gledaš li rijaliti program “Elita”?

- Pratim udarna dešavanja, zavrtele su se pričice i mislim da će biti zanimljivo. Volim da pogledam te budale i da im se smejem, pogotovo onima koji su me pljuvali...

Imaš li svog favorita?

- Moj favorit je Maja. Spremala sam je za ulazak i ima predispozicije da se visoko plasira, pa i da pobedi. Ona uvek radi po svome, ali je za sada fantastična.

Možemo li te ponovo videti pred kamerama u rijaliti programu?

- Nikad se ne zna. Što se formata kao što je "Elita" teško da ćete me više gledati, jer mi ne dozvoljavaju poslovne obaveze u realnom svetu, ali možda na kraći period uđem i sve vas iznenadim.

Patentirala si pojam starlete na domaćem medijskom nebu, vidiš li u nekome svoju naslednicu?

- Prva sam starleta Srbije i taj termin i zanimanje sam donela na brdoviti Balkan... Ima mnogo mojih naslednica... Sve su to lepe, atraktivne devojke koje svojom lepotom i harizmom privlače pažnju medija i ljudi na društvenim mrežama...

Tvoja guza važi za najbolju na domaćoj javnoj sceni. Može li neka da ti parira i ko?

- Bog mi je dao tu prirodnu brazilsku zadnjicu, koja me je i napravila popularnom! Prirodna je 100%, dakle genetika plus trening! Niko u familiji nema takvu zadnjicu, pa ne mogu reći ni da sam od nekog nasledila. Sličnu zadnjicu ima Sandra Afrika i mala Ema Radujko... U Majamiju mnoge "ribe" imaju takve pozadine, što je kod nas retkost.

Tvoj sukob sa Sandrom Afrikom je privukao veliku pažnju, da li se tvoje mišljenje o njoj promenilo?

- Prepirka sa Afrikom je bila vrhunac "Zadruge 2", prava poslastica za medije i publiku! Nemam ništa protiv nje, devojka je skroz ok. Ali čačnula me je i dobila je rijaliti šou.

Da li te je JK odblokirala na Instagramu i jesi li čula njene albume "Alfa" i "Omega"?

- Jelena Karleuša me nije odblokirala i sram je bilo zbog toga. Godinama sam je pratila i gotivila, a zbog čega me blokirala? Zato što sam rekla da je Duško lep? Svašta. Treba da me odblokira, odmah, i zaprati. "Alfa" mi se nije nikako dopala, a što se "Omege" tiče - "XY" i "Romane" su mi omiljene.

Planiraš li još neke estetske zahvate?

- Ne. Prezadovoljna sam svojim izgledom.

Koji je tvoj najsrećniji trenutak u 2023. godini?

- Bilo je mnogo srećnih trenutaka u ovoj godini. Useljenje i uživanje u novom domu u Srbiji, zatim preseljenje u novi dom u Majamiju, dva luksuzna automobila o kojima sam do pre nekoliko godina mogla samo da maštam, odlazak u Aziju, Kinu... Vredno sam radila i ponosna sam na svoje uspehe. Podesila sam sebi život o kakvom sam uvek maštala...

Koga ćeš poljubiti u ponoć?

- Novu godinu planiram da dočekam kući u mom prelepom domu pored kamina, jelke, uz gozbu i prijatnu atmosferu sa mojim najmilijima.

