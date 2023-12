SLOBA RADANOVIĆ OTVORIO DUŠU, pa priznao čega se najviše plaši, a ovo je na njega ostavilo najveći UTISAK u godini

Sloba Radanović, evocirao je utiske o ovoj godini a onda otkrio svoje planove za narednu godinu kao i svoje najveće želje.

foto: Kurir televizija

Popularni pevač Sloba Radanović sam kraj 2023. dočekaće radno, a sada je otkrio i šta priželjkuje u sledećoj godini.

- Drugi put u našem porodičnom domu, a prvi put u ovako velikom broju, s našim sinom Damjanom... Imala je prelepu simboliku ova slava, proveli smo se prelepo. Dragi ljudi iz svih krajeva Srbije, ša čak i inostranstva, na jednom mestu. Voleo bih da se češće družimo i okupljamo - rekao je Sloba.

Pveač ipak nema velike želje za narednu godinu.

- Svaki dan sam zahvalan Bogu, šta god bih poželeo više od ovoga što imam, bilo bi sebično, ja to uvek kažem. Zahvalan sam Bogu na svemu što mi je pružio, dao mi je i više nego što sam očekivao - iskren je Radanović.

foto: Damir Dervišagić

Iako uživa u velikom poslovnom upsehu, za Slobu je najupečatljiviji momenat u ovoj godini upravi Damnjanovo rođenje.

- Stvarno smo dosta radili. Pesme su baš lepo prošle, lepo su prihvaćene od publike. Neke su upale u senku one jedne koja je postala hit „Ako neko pita“, pa su tek kasnije isplivale i počele da se slušaju. Mi smo u pripremi novog albuma, sve u svemu – prelepa 2023. godina! Ipak, za mene je najupečatljivija jer sam postao otac. U februaru sam dobio sina Damjana, to je nešto najlepše na svetu i ništa u 2023. nije ni približno tome - govorio je pevač

Sloba je otkrio i šta je naučio u tekućoj godini.

- Naučila me je tome da menjam pelene (smeh)! Da kupam bebu... Sve oko bebe sam naučio, ali gledam da iz godine u godinu budem sve bolji, takmičim se sa samim sobom. Gledam da budem bolji od sebe iz prethodne godine i nadam se da sam nešto naučio, nadam se da ću u 2024. godini biti pametniji - rekao je Sloba.

Pevač je istako i da li razmišlja o velikom solističkom koncertu u "Štark" areni.

- Bože zdravlja, imam to u planu, razmišljamo o tome. Ipak, idem korak po korak, radim na albumu. Neka to prođe kako treba, pa ćemo organizovati veliki koncert. Mnogo ljudi me pita, traži, ali iskreno da kažem, ja sam uplašen od tih velikih stvari. Uspeh mi se desio mnogo brzo, sve mi je to nestvarno, više sam u fazonu da se ne zalećem, da ne uzimam te krupne zalogaje, ali zašto da ne, to bih mogao da uradim možda i ove godine - rekao je on.

foto: Kurir televizija

Sloba ističe da nije siguran da će prvo Jelenu poljubiti u Novoj godini.

- Uvek sam se trudio da bude prva kojoj čestitam Novu godinu, e sad, zbog bebe, zbog dece, ne znam da li ćemo biti zajedno, ali ako bude bila pored mene, naravno da će prva dobiti poljubac - priznao je Sloba.

Kurir.rs/Telegraf/preneo/N.K.