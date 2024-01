ISPOVEST RADE MANOJLOVIĆ! U prošloj godini je FINANSIJSKI ISKORISTILI, otkrila zašto voli POZNATE MOMKE, a evo šta želi od 2024

Prethodna godina za pevačicu Radu Manojlović je bila i te kako burna, kako na privatnom tako i na poslovnom planu.

Nakon raskida sa kolegom Harisom Berkovićem, sa kojim je nekoliko godina bila u ljubavi, pevačica je prekinula i saradnju sa menadžerom koji je brinuo o njenoj karijeri još od “Zvezda Granda”.

Ona je otvoreno pričala da je finansijski bila iskorišćena i kada je to saznala, da je sve u svoje ruke uzela njena sestra Marija. Upravo ta “čistka” je ono što je obeležilo 2023. godinu.

- Pamtiću je po novom albumu i prekidu poslove saradnje. Iskreno, i po nekim drugim prekidima, ali i novim počecima. Po novoj i boljoj energiji. Ova godina je počela jako loše, ali se završava i više nego dobro, što nisam očekivala - priznala je Rada, koja je jedna od retkih poznatih ličnosti koja javno govori o porazima, greškama i lošim osećanjima.

- To sam prosto ja, takva sam od početka. Narod me možda zbog toga voli. Mislim da ne bi ni valjalo da se sada promenim - rekla je, a onda se ipak predomislila:

- Ustvari, mogla bih malo da se suzdržim u svojim izjavama i komentarima, ali kada bih sebe ograničavala i suzdržavala, bila bih kao robot. Čim uključim mozak, tu više nema energije. Zato isključim mozak pa pričam.

Rada iza sebe ima nekoliko javnih veza o kojima je pričala, a poslednja u nizu se završila posle nekoliko godina zabavljanja sa mlađim kolegom Harisom Berkovićem. Pevačica ne krila da priželjkuje porodicu i muža, ali priznaje da je teška kao osoba.

- Izbirljiva sam i to mnogo. Ne samo kada je u pitanju partner, nego i krug ljudi koji mogu da mi priđu. Ne družim se ni sa kim, baš tražim mnogo, ali to je jer mnogo i dajem.

Mnogi su primetili, kada bira partnera, to uglavnom bude javna ličnost.

- Uvek sam birala ljude koji su iz mog okruženja. Moji dosadašnji partneri su bili pevači, ljudi koji su u ovom poslu i koji me razumeju.

Rada se osvrnula i na loše komentare koje dobija, kao i svaka druga javna ličnost. Negativne komentare čita, ali je ne dotiču.

- Da se s time borim, promenila bih se i pokušala da podiđem širim narodnim masama, ali generalno većina me voli. Mnogo je manje hejtera. Oni loši komentari, sa kojim sam se do sada susrela, su uglavnom na konto toga što sam sa sela. Konstantno sam „seljanka“. To je nešto što ne mogu da promenim, tako da se protiv toga ne borim. Šta god da obučem, kažu da sam seljaka. Nemam problem ni sa tim, dovoljno sam sazrela.

Kako kaže, osude i kritike uglavnom doživljava od ljudi koje ne poznaje.

- Porodica me oduvek podržavala. Niko od njih mi se ne meša ni u posao, ni u život, ni u izgled. Rođena sam i vaspitana da budem slobodna. Zbog toga ne postoji niko zbog koga bih promenila spoljašnost ili unutrašnjost - kaže pevačica koja ne krije da najviše zarađuje među članovima porodice i da nije gadljiva na novac ali ga i ne veliča.

- Obezbedio mi je lakši život. Sve je u tome kakav cilj imaš, da li želiš da drugim ljudima pokažeš koliko imaš i budeš iznad njih jer više zarađuješ ili ne. To zavisi od toga koliko si iskompleksiran i koliko ti je bilo teško pre, pa sada želiš da se osvetiš nekim ljudima koji nisu krivi za to. Ja nemam problem sa tim. Nikome ništa ne dokazujem i ne nabijam na nos i pokazujem koliko imam i šta sve imam. Samo želim da sebi i svojima učinim život lakšim, što treba svako ko dođe do nekih para, a ne da se ponašaš kao da si vredniji od drugih.

Pevačica kaže da u novu 2024. godinu ulazi solo i sa jednostavnim željama.

- Poželela bih ovo svima, da ne doživljavaju ni sreću ni tugu previše ozbiljno. A šta bih sebi poželela? Imam ceo spisak stvari... Da mi album bude uspešan, da napravim neki malo veći koncert, da kupim stan, da se udam... To jeste mnogo, ali evo, može bar da, za početak, nađemo tog nekog, pa ćemo da ga požurimo malo. 40te su blizu - rekla nam je ona uz osmeh.

