DALILA BI PREUZELA EMISIJU OGNJENA AMIDŽIĆA! Konačno rešila da progovori o svemu, ušla u NOVU GODINU bez dlake na jeziku

Dalila Dragojević, bivša rijaliti učesnica, tiktokerka i voditeljka, otkrila je koji su joj planovi za novu godinu, ali i otkrila nepoznate detalje iz života.

Naime, Dalila je oduvek imala želju da se ostvari u ulozi majke, a ni sada ne krije da joj je to i dalje velika želja.

foto: Printscreen

- Svakako da bih volela da se ostvarim kao majka, meni to nije želja od sad već od kako sam stasala u neku ozbiljniju devojku koja može da bude razumljivija i oduvek sam imala taj neki majčinski instinkt i volela sam decu uvek i od svojih rođaka, uvek sam se igrala sa njima i kupovala im stvari, presvlačila i hranila. Kada ću se ostvariti to samo dragi Bog zna ali sam sigurna da ću biti najbolja majka na svetu - rekla je Dalila, pa priznala koji izlazak u 2023. će joj najviše ostati u sećanju.

- Jesam bila ljubitelj noćnog života ali to mi je sve bilo izduvni ventil kako bi neke stvari kako bi neke stvari koje sam preživela zaboravila i onda sam mislila kako će ti izlasci da mi malo poprave raspoloženje i da ću prestati da razmišljam o problemima ali je to sve bilo kontraproduktivno. Dešavalo mi se da se posle svakog izlaska kad se vratim kući loše osećam, smrdela sam na onaj dim i bilo mi je loše. Pokušavala sam sve to da smanjim ali znate kakvo je društvo ajmo vamo, ajmo tamo i onda ja odem da ispoštujem ali sam na kraju to sve batalila i posvetila se više sebi što je bila najbolja odluka koju sam donela. A izlazak koju ću najviše pamtiti je sigurno Marijanin rođendan kad su dojavili bombu na splav, a mi samo što smo joj čestitali rođendan i onda se desila evakuacija pa smo vreme posle toga proveli u kolima i stvarno je bilo u isto vreme jezivo ali i zanimljivo.

Dalila je priznala i da ima novog dečka, ali njegov identite ne želi da otkriva.

foto: Printscreen

- Mogu ja da otkrijem ime ali ne želim jednostavno, ljudi nagađaju pa neka i dalje nagađaju, želim o svom privatnom životu da ćutim, ne želim to da spominjem, privatnost čuvam za sebe, to sam naučila iz prethodnih grešaka tako da ćutaću da se to ne bi pokvarilo - rekla je Dalila, a na pitanje kada bi mogla da preuzme jednu emisiju od nekog svog kolege sa Pink televizije da bude njena i koja bi to emisija bila, odgovorila je sledeće:

- Pa preuzela bih Amidži od Ognjena, njega zaista mnogo volim i poštujem i divim se njegovoj karijeri i njegovom uspehu i negde je čovek koji je uvek nasmejan i zabavan tako da kad bih mogla da preuzmem to bi bila njegova emisija - rekla je Dalila.

Kurir / Preneo: Lazar Stanušić / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152