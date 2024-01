"MISLIM DA JE VREME ZA PAUZU" Ceca najavila kraj jedne ere, evo kad se POVLAČI

Čuvena pevačica Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je, za doček Nove godine, pevala na Zlatiboru, dok večeras, za reprizu, peva na drugoj planini, Kopaoniku.

Ponosna je na sve uspešne koncerte i nastupe koje je imala u prethodnih godinu dana, ali ističe da joj je potreban odmor.

- Jao, jeste! Naradila sam se prethodne godine i stvarno sam dala 120%, znači preko 100% svojih mogućnosti. Potrudila sam se da svuda gde nastupam nakon silaska sa scene ostavim publiku u euforiji, da jedva čekaju ponovo da dođu na neki drugi nastup. Mislim da je sada vreme za neku koncertnu pauzu - istakla je Ceca.

- Imamo u februaru nastup, nekih mesec dana pauze, ali ću se tih mesec dana posvetiti albumu i da sa Futom uhvatimo taj neki ritam... Već smo se dogovorili, preradićemo neke moje stare pesme koje su on i Marina radili, da ih prepevam u novom aranžmanu. Krenuli smo sa Majom i sa duetom "Ne računaj na mene". Mislim da će to biti super stvar, jer mi je na tim pesmama dečja boja glasa i sada bih volela da to snimim sa ovom bojom i da dam neki drugi pečat - navela je ona, pa istakla da je numeru sa Berovićevom snimila tek nedavno jer je htela da odmori glasne žice.

- Naš dogovor da to uradimo je bio još od prošlog proleća, pa je leto bilo prebukirano, a za to mi je trebalo da odmorim glasnice i da to uradimo kako treba. I zato ćemo sada u januaru, februaru... Proleće će biti zaista radno i što se tiče novog albuma i što se tiče tih novih prepevavanja starih pesama - zaključila je Ceca.

