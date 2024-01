MIONA ODBILA ŠA, ON VRIŠTAO IZ SVEG GLASA: Bio sam MRTAV ČOVEK, ona me je oživela! Urlici odzvanjali Elitom, totalni haos

Nenad Aleksić Ša doživeo je nervni slom nakon što ga je Miona Jovanović odbila.

Reper nije znalo šta ga je snašlo, te je urlao iz sveg glasa i bezuspešno pokušavao da dođe sebi.

foto: Printscreen YouTube

- Nije mi dobro - rekao je Ša.

- Polako, smiri se - rekao je Marko.

- Ne mogu da izdržim. Bio sam mrtav čovek, oživela me je i sada ovo. Hoću da izađem odavde, ne znam šta više da uradim. Ne mogu da trpim da me je*e dete ovo. Pustite me da idem kod mojih - rekao je Ša.

- Ajde izdrži još dan - rekla je Žana.

- Ne mogu - rekao je Ša.

- Bilo je sve dobro, šta bi? - pitao je Marko.

- Nema poštovanja. Kaže da treba da joj se dokažem, to mi je isto rekla i Vanja - rekao je Ša.

foto: Printscreen YT

Nakon što je doživeo nervni slom, reper je popričao sa Mionom.

- Teško mi je, kako ne razumeš? - pitao je Ša.

- Samo sam ti rekla da me ne opsedaš, pusti me da ohladim mozak - rekla je Miona.

- Mene voliš, a hoćeš da ti dam prostor - rekao je Ša.

- Volim mamu i tatu isto. Da sam ti odmah prišla ispalo bih da ih ne volim - rekla je Miona.

Kurir/Alo/ Preneo: I.L.

Bonus video:

05:53 Nenad Aleksić Ša