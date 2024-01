ŠA NAPRAVIO HAOS U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Urlao na Mionu, doživeo nervni slom, pa joj udario na roditelje - "Kao ker stojim" (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović ne prestaju sa čestim svađama, a reper redovno pokazuje znake ljubomore zbog kojih pevačica gubi razum.

foto: Printscreen

Mionini roditelji su ušli u Beli kuću i otkrili da su orotiv njihove veze, što je repera potpuno izbacilo iz takta. Požalio se Lepom Mići i otkrio šta ga je pogodilo, a onda i porazgovarao sa njom.

- Pričaš mi: "Volim te", a mama i tata dođu i odmah menja mišljenje. Kažu kako se ona spustila pored mene a ona nikad nije bila aktivnija, dobija i više pitanja i podrške i svuda je u prvom planu. Bravo roditelji sj*bali ste vezu, svaka vam čast. Ja sam za nju učinio sve, pružio sam joj pažnju do kraja i ona meni tako da uvali kosku, ako neko nije ovo zaslužio to sam ja. Moji roditelji je prihvatili ona udara i po njima. Ma sramota živa - rekao je Ša.

Kada je rešio da porazgovara sa Mionom nastao je haos.

- Je l' si mi devojka, šta ja ovde da radim? Rođendan ti je, jedva sam čekao da budem tvoj, što ne mogu da budem tvoj? Celu noć sam bio okej, da li ima razloga da me ignorišeš - pitao je Ša.

- Mogla sam celu noć da ne obraćam pažnju, ti mene toliko daviš, stvari se menjaju, moram da se ohladim malo - rekla je Miona.

- Treba kao ker neki da stojim celu noć sam, jel to fer? - dodao je Ša.

foto: Printscreen

- Nije svašta nešto fer ali ti imaš tripove, zvala sam te da priđeš sa nama zajedno da igramo, sa tobom sama ne mogu da igram, imam pritisak zbog porodice. Hajde idem unutra da uživam - odbrusila je Miona

- Svaku novu godinu dočekujem u suzama, ne mogu više kao najveći paćenik sam - rekao je Ša.

- Hajde me pusti na miru čoveče, jel vidiš da se veselim - rekla je Miona.

- Hajde pravi scene sada hvala što me ostavljaš, to je kraj jel tako? - dodala je Miona.

foto: Printscreen

- Mama i tata su odlučili umesto nje, ne postoji razgovor. Smatraju me najgorim likom, svi me tako oslovljavaju, ja sam rekao da neću više da čekam - rekao je Ša.

- Njeni bi više voleli da je sa nekim drugim verovatno - rekao je Munjez.

- Ma kakve veze ima da li sam aktivnija, hajde ne se*i više, nemoj da praviš cirkus, ko god da ti dođe ovde, ti ćeš da budeš isti, takav si kakav si. Ne dam te da me poljubiš. Ti si takav manipulator, ja ne mogu da verujem - odbrusila je Miona.

- Želim da te poljubim, ako mi kažeš za šta sam kriv ja ću priznati, samo mi reci u čemu je problem. Je l' treba ja sutra da dođem na rođendan i da ne mogu da poljubim svoju devojku - rekao je Ša.

Nakon rasprave i urlanja po imanju Nenad je pratio svaki njen korak, te priznao cimerima da više ne može da izdrži pritisak.

- Ja hoću da idem i to je to. Kao neće da me ljubi, neće više nikoga da čeka, a ja ušao u Elitu zbog čekanja, meni iste stvari da se dešavaju ne želim. Ne vredi, više da se priča sa njom, mama i tata su odlučili i to je to - dodao je Ša.

- Hajde promeniće ona mišljenje, šta se sad tu stresiraš, sutra će sve da bude drugačije - rekao je Đedović

- Nikad aktivnija nije bila u kući, sad joj se podigao ego, samo luduje, tačno se vidi da se uzdigla sa razlogom - rekao je Bebica.

Kurir.rs

