"U 2023. SAM URADILA SVE ŠTO GODINAMA NISAM SMELA" Dušica Jakovljević nikad iskrenije o potezima koji su joj PROMENILI ŽIVOT

TO JE TO

Dušica Jakovljević je jedna od najpoznatijih voditeljki sa naših prostora, a sada je sumirala period koji je iza nje.

Kako provodiš Badnje veče i Božić?

- Za Badnje veče i za Božić, obično se okupljamo kod mame i tate, kod mojih roditelja. To su oni dani kada se najviše razgovara i priča o nekim, pa i starijim vremenima, pripričavaju se događaji još od onih pod naših predaka. Nekad svi te priče vrte u krug, ali svaki put dobijaju neku novu dimenziju. Ponekad svi smejemo istim stvarima, pa pričamo prosto o tome šta se dešavalo kada smo mi bili mali, kako sam ja provela detinjstvo i kako su bila moja deca. Neretko gledamo i porodične albume, neke stare fotografije ili snimke kada su deca bila mala. Tako da svaki praznik provedemo zapravo apsolutno posvećeni porodici. Trudimo se da ne budemo na telefonima i da razgovaramo.

foto: Printscreen/hajp

Postoji li neka uspomena zanimljiva iz detinjstva koja te vezuje za ovaj praznik?

- Pa nema to nekih posebnih običaja, mi jako volimo paljenje badnjaka, koje uvek ima neku novu dimenziju i nešto novo se dogodi. Mislim da je uvek taj trenutak, obzirom da živimo u stanu, kada palimo badnjak u kuhinji, uvek mislimo da ćemo previše zapaliti i da li ćemo uspeti uopšte da ga ugasimo. Tako da je to neki trenutak gde moj tata prednjači u tome, a mama se onako boji šta će da se desi. Čitanje molitve pre večere, mislim to je nešto što unosi itekako mir u te dane Božića.

Da li daješ sebi neke ciljeve koje želiš da ostvariš?

foto: Ata images

- Moram da priznam da nisam razmišljala o ciljevima kao o nečemu što treba da zadam samoj sebi. Međutim, to je rezultiralo time da neke svoje želje ili nešto što sam imala u planu nisam ostvarila. Moram da kažem da čak nisam ni razumela, mislila sam da su prazne priče to što je sada popularno zapisivati ciljeve i želje ili manifestovati nešto što želiš da uradiš. Ali mislim da sam malo sazrela, mućnula glavom i shvatila da to uopšte nije nešto što je loše, može samo da donese dobrobit, odnosno da ne zaboravimo sve ono što smo nekada poželeli i da se podsetimo pa i čak kada nemamo dovoljno vremena ili kada nemamo fokus misli ka tome da možemo da uradimo više od onoga što trenutno imamo. Mislim da ću u budućnosti postaviti jasno te ciljeve. Međutim, već sam pred sam kraj 2023. godine promenila neke stvari u svom životu i preduzela korake koje se godinama nisam usuđivala da preduzmem. Tako da mislim da je moje ostvarivanje ciljeva počelo, e sada je samo važno jasno definisati neke ciljeve koji nisu samo poslovni ili koji mogu da prošire sve ono što ja upravo radim. Tako da mislim da ću se ugledati na sve te influensere, motivacione govornike i psihologe koji kažu da je jako dobro zacrtati, pa čak i zapisati ono što želiš.

Kurir, preneo Lazar Stanušić / Espreso, pisala Ivana Radivojević

Bonus video:

