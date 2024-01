REČI MILIĆA VUKAŠINOVIĆA RAZARUJU SRCE NA SITNE KOMADE: Bolno je kada izgubiš dete, tada nijedan praznik nema više nikakvu draž

Praznicima se uvek radujemo jer je tada porodica bez izuzetka na okupu, ali u slučaju Milića Vukašinovića nažalost nije tako. Poznati bubnjar je u intervjuu iskreno rekao da je Božić počeo da slavi sa drugom suprugom Suzanom, te da mu ćerka Maja nedostaje svakog dana, a naročito za praznike.

- Odrastao sam u strogo komunističkoj porodici i samim tim nisam ni kršten, niti sam vernik, što ne znači da ne volim našu pravoslavnu veru i sve što ide uz nju. Pošto je Suzana vernik, slavimo pravoslavni Božić zajedno i uklopio sam se - rekao je Milić, te se je pitan da li mu ćerka najviše nedostaje u vreme paznika.

- Praznici su posebni u životu svakog čoveka pa samim tim i uspomene utiču na to pojačano doživljavanje istih. Posebno je bolno kada izgubite nekog svog bliskog, a naročito rođeno dete i baš zbog toga ni jedan praznik nema više nikakvu draž, ako sam taj praznik slavio sa svojim detetom koga više nema - istakao je bivši roker, te dodao da li se preispituje da je nešto moglo biti drugačije.

- Nema šta da se preispitujem, jeste moglo biti drugačije da me je moja prva žena Vera, a Majina mama, poslušala da ne pravimo decu jer sam znao da će moje dete naslediti moju genetiku, prirodu i narav sadržanu u besomučnom preterivanju u svakom doživljaju života, pojačanom opijatima... Sebi nisam mogao da uskraćujem to po cenu života, pa je bilo ono: “Ko preživi pričaće”, ali moja ćerka nije preživela i znao sam da će to tako da bude i nisam mogao tu ništa da promenim.

Već godinama je Miliću najveća podrška druga supruga Suzana, koja je ostala sa njim u svim situacijama.

- Kada sam izašao iz prošlog braka, zakleo sam se da se više neću ženiti, ali se desila Suzana. To je bilo nemoguće izbeći jer sam prvi put osetio stoprocentnu sigurnost u osobu koja sebe daje bez ostatka, a to smo oboje proverili šestomesečnom komunikacijom na Fejsbuku. Posle toga je Suzana iz Smedereva došla u Beograd i evo već četrnaestu godinu živimo zajedno svoju ljubav veću od života - rekao je roker, koji je bio velika muzička zvezda, sa bogatom i uspešnom karijerom, a da li bi iz tog perioda danas nešto promenio, te da li je možda pametnije mogao da potroši novac:

- Uvek sam smatrao da stvarno talentovani ljudi neminovno ostvare velike karijere, ali nikad nisam dozvolio da mi karijera kroji moju iskonsku prirodu koja je sklona preterivanju i uživanju do daske bez obzira na posledice. Deviza mi je bila: Pare imaju smisla samo ako se besomučno troše, bez zadrške, kao u sek*u, jer ako se u sek*u javi zadrška iliti misao, gotovo je.

Mnogo vremena je provodio na turnejama i u inostranstvu, jedno vreme je živeo u Londonu.

- U London sam otišao da živim da bih postao autentični autor i izvođač muzike na svetskom nivou, što sam za tri godine i uspeo. Hteli su od mene da prave svetsku zvezdu, ali me je moja neobuzdana narav sprečila u tome. Po povratku iz Londona sam napravio veliki uspeh sa narodnim pesmama koje je pevala Hanka Paldum. Toliko sam para zaradio, da me ništa nije interesovalo osim opijanja, razvrata i bluda. Pa kad dođem sebi, što je bilo retko, svirao sam teški rok sa mojom grupom Vatreni Poljubac - rekao je Milić bez dlake na jeziku, i za kraj ističe da se ni zbog čega ne kaje.

- Sve moje odluke u životu su bile odraz moje prirode i promeniti bilo koju odluku zbog naknadne pameti i nekog kajanja, bilo bi poništavanje samog sebe - zaključio je.

