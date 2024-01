LENA ČOLAK ZBOG DEČKA ZAVRŠILA KOD PSIHOLOGA! Prevario je na njene oči: Bolelo me celo telo, ništa nije pomoglo

Pevačica Lena Čolak otkrila je detalje iz privatnog života za koje javnost do sada nije znala.

Naime, pevačica je progovorila o bivšem dečku koji ju je prevario i zbog kog je završila kod psihologa.

- Imala sam razna što se tiče ljubavi, imala i situacije koje su ostavile posledicu na mene. Doživela sam jednu vrstu izdaje, imala sam momka sa kojim sam bila šest meseci, najdivnija veza do te mere da kada idemo kod prijatelja on nosi kućne papuče da se ja ne prehladim, ako tamo nema papuča. Ja peglam kosu ili se feniram, hoću da pokupim dlake, on zajedno sa mnom da mi pomogne. Ja sam razmišljala ‘vau’, to je trajalo šest meseci i u jednom trenutku se skroz okrenuo, postao je dečko koga ne poznajem. Počeo je da izlazi, da pije, ne javlja se na telefon. Desila se jedna sitaucija koju ću pamtiti do kraja života, to je vrsta traume. Bila je subota, radila sam jednu svadbu, završila se svadba do 00h, a on je otišao u Novi Sad da izađe. Nisam bila lenja, okrenem auto i krenem za Novi Sad, on je mene zvao na video poziv, a ja sam prekrila kameru kao mrak je u sobi legla sam da spavam, i čula sam da oni idu dalje u drugi klub - rekla je ona na početku.

- Ja pravac Novi Sad i ulazim u taj klub, stojim na ulazu i vidim ga za šankom, zovem ga i vidim da on vraća telefon u džep, nije bi baš bilo svejedno. Pomerim ja ugao gledanja i vidim njega sa nekom devojkom u zanosnom devojkom. Meni se i sad okreće želudac kada ti pričam ovo, njih dvoje igraju u zanosu i ja prilazim i njih razdvojim i kažem šankeru ‘dupli viski’, a u tom trenutku se okreće taj devojka što je sa njim igrala i kaže ‘Lena Čolak, otkud ti’, a ja u sebi mislim ‘zemljo otvori se’. On je bio pijan, a ona se oduševila što me je videla, ona ne zna da sam ja sa njim. Ja se upoznajem sa njim i sa njom, pravim se da ga ne poznajem. Kako sam stajala, ja sam mu nabila prste u rebra, a on valjda nije mogao više da izdrži i otišao je do toaleta. Pitala sam je ‘ko ti je ovaj dečko’, a onda mi kaže da nema pojma, to je neki lik iz grada. Ja se mislim ‘Bože dragi, volela sam pogrešnog’, ona više njega nije videla, samo je u mene gledala. On je otišao, a nas dve smo ostale da pijemo viski - kazala je pevačica.

- Posle toga smo se čuli, ja sam lakše opraštala drugima nego sebi i ja sam pokušala da ga razumem jer sam videla da je van sebe, oprostila sam mu, ali jedan deo mene je uvek želeo da mu se osveti. On je pokazao ko je i kakav je, nije na meni da se svetim - iskrena je Lena.

- Nakon te situacije, pošto sam ja njega mnogo volela, znam da on mene voli i dan danas, ja sam nakon toga potražila pomoć, imam svoj posao, svoje aktivnosti, ali nisam mogla da se pomirim sa tim emocijama, to je kao da se skidaš sa droge. Kada razmišljam o njemu, mene boli celo telo, vrati mi se cela ta situacija, počela sam da osećam fizičku bol, bolele su me kosti i mišići, osećala sam da mi ništa nije jasno. Otišla sam kod psihologa i mislim da mi je to dosta pomoglo, nakon nekoliko seansi sam prestala da osećam tu bol. Tada sam se prvi put obratila psihologu jer sam tada videla da ne mogu sama. Sasvim je okej da potražite pomoć, niko vas neće gledati kao ludala. Šta je dravlje, zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nekog poremećaja. Nije da vi niste zdravi samo ako ste bolesni, ne, ja se nisam osećala zdravo jer nisam mogla normalno da funkcionišem - zaključila je Lena

