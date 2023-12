OVOME SE NIKAKO NIJE NADALA! Pevačica od ŠOKA pala s nogu i krenula da plače, a za sve je KRIVA ONA! Neočekivano IZNENAĐENJE

Mlada pevačica Lena Čolak doživela je iznenađenje zbog kojeg je i zaplakala, a emotivni snimak podelila je na društvenim mrežama.

Nju je drugarica nagovorila da u kasne sate siđe ispred zgrade kako bi navodno nešto preuzela, ali ju je ispred sačekalo ono što nije očekivala.

Pred vratima se pojavila Lenina sestra, koja je na sebi imala veliku ukrasnu kutiju, te je izgledala kao veliki novogodišnji poklon.

foto: Printscreen Instagram

Lena je od šoka sela na stepenice i krenula da plače od sreće, a ovaj emotivni trenutak podelila sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

- Ona je opet došla iz Amerike da me iznenadi, meni će srce da stane od ovolikog šoka. Ja imam najbolju i najluđu sestru na svetu. Uvek spremnu da me šokira i da me učini srećnom! Jedva me je drugarica naterala da ustanem iz kreveta da siđem ispred zgrade da navodno uzmem nešto njeno, kad ono, ispred najlepši novogodišnji poklon. Moja seka. Ovo je najlepši način da se isprati stara i dočeka nova i lepša godina. Srećna Nova godina svima! Grlite i ljubite one koje volite. Sreća je u malim, ali velikim stvarima - napisala je Lena uz video koji je mnoge raznežio.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

01:24 Lena Čolak grcala u suzama zbog poklona