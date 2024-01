PRVO SUOČAVANJE MILJANE I JELENE ILIĆ: Supruga Marinkovića joj sasula sve u lice "Prošla sam pakao sa Ivanom..."

Ivan Marinković i Jelena Ilić nedavno su se uselili u Belu kuću i postali ravnopravni takmičari rijalitija "Elita". Mnogi su čekali suočavanje njegove supruge sa Miljanom Kulić koja je više puta vređala i govorila ružno o njoj.

Iako se očekivalo drugačije, Jelena je prijateljski popričala sa Miljanom i dala joj sasvete.

foto: Printscreen

- Evo razmišljala sam, ti i on sad kad bi ste hteli da imate dobar odnos, ne možete ovde, samo napolju i to napolju mora mnogo vremena. Znaš ti šta sam ja prošla sa Ivanom?! Pakao. Mnogo vremena je Miljana trebalo, mnogo živaca. Zašto se upuštaš u nešto sa čovekom kom ne veruješ?! Ja ti savetujem da zaradiš ovde svoje pare, nije bitno ko te nervira - počela je Jelena.

- Šest meseci je mnogo, kako god da okreneš, mnogo je. Ja treba da razmišljam da li će mi se javiti, da li ću biti blokirana, a ja njega volim. Ja bih najsrećnija bila da ga ne volim - rekla je Miljana, a potom ju je Jelena posavetovala za Zolu.

- Svi znaju da ti njega voliš, a ne misle svi da on tebe voli.

foto: Printscreen

- To je tačno. Ja sam i normalna kada sam raspoložena i komentarišem normalno, ali ne mogu, živa se pojedoh - rekla je Miljana.

- Šta ti postižeš time i da ne bude u redu s njim?! Je l' me razumeš?! Ti gubiš svakako. Ja vidim tebe, ti teraš inat. Sigurno ti ovi ljudi ovde kažu za tvoje dobro. Ko j**e Bebicu, on nije više s tobom. Meni sada neko da kaže da mi je mama ku**a, ja bih se nasmejala, mene to ne može da povredi, to su budalaštine - govorila je Jelena.

