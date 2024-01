LJUBAVNA PRIČA HARISA I MELINE: 30 godina razlike glavni razlog KRAHA braka?! O LUKSUZNOM venčanju i dalje se priča

Melina i Haris Džinović se razvode. Jedan od naših najpoznatijih estradnih, bračnih parova - Haris i Melina Džinović rešili su da stave tačku na jednu deceniju dug brak.

Pevač Haris Džinović je 30 godina stariji od supruge Meline, a razlika u godinama je na početku smetala njenim roditeljima. Kako mnogima prvo "u oči" upadne razlika u godinama, tako je i Melininim roditeljima to što je Haris 30 godina stariji od Meline smetalo.

Melinini roditelji u početku nisu bili za njihovu vezu

– U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama – ispričao je jednom prilikom Haris za Gloriju.

To je Melini teško padalo, ali kao što joj je i on pričao, sve se promenilo kada su saznali da će dobiti unuku. Nakon nekog vremena je sve bilo u najboljem redu.

Ljubavna priča Harisa i Meline je započela 2002. godine, kada je Melina bila na trećoj godini studija.

– Melina i ja smo se upoznali u Sarajevu. Sve je to bilo spontano, jednostavno se desilo. Za sada nam dobro ide, a šta će biti posle, videćemo. Sve je krenulo iz avanture. Ni ona ni ja nismo se ovome nadali. Onda smo u jednom trenutku rekli jedno drugom: Hajde da napravimo dete! Niko ne zna hoće Ii baš to biti priča za ceo život – ispričao je jednom prilikom pevač.

Njihove emocije su odmah planule, a iako ne vole da pričaju o svom privatnom životu, Haris je u jednom od retkih intervjua priznao da su se "jednostavno našli".

"Mi smo se naprosto povezali"

– Nas dvoje smo 24 sata dnevno zajedno i bila bi glupost da nije tako, jer odlično funkcionišemo. Mi smo se jednostavno našli. Bilo je tu svega i svačega u početku, nisam ja lagan čovek, valja me ispratiti, zahtevan sam, ali nisam znao da u meni postoji deo plastelina koji se može oblikovati– rekao je jednom prilikom Haris.

Kako je godinama kasnije priznala, Melina je započela vezu sa Harisom bez mnogo razmišljanja.

– Ja sam se u svog muža ludo zaljubila i otišla sa njim ne razmišljajući ni o čemu drugom, što je na kraju ispalo super. Međutim, sa ove tačke gledišta, šanse da se to desi zaista su male. Ne znam koliko je ljudi koji su se “zaleteli” tako kao mi i da im je uspelo da funkcionišu dugo i dobro. Znate kako se kaže - “blic brak, ekspres razvod”. Mi smo se naprosto povezali. Hari me od prvog dana fascinira i svojim stavom, i razmišljanjem, i odnosom prema životu, što se do danas nije promenilo. Maksimalna mi je podrška, ne guši me, već me gura kroz život, pomaže mi da budem bolja u svemu i time me svakodnevno osvaja– ispričala je jednom prilikom modna dizajnerka za Hello.

Melinino iznenađenje u Parizu

Pevač je svojevremeno u jednoj televizijskoj emisiji otkrio koliko se Melina iznenadila kada ga je prvi put posetila u Parizu.

- Ja jesam perfekcionista, sećam se Meline kada je došla u Pariz prvi put i pitala me je da li sa nekim živim ili mi neko dolazi da sređuje. Kod mene je sve poređano, svaka majica, svaki peškir, svaka košulja ispeglana, stan čist, veš mašina radi, sve stoji gde treba.

Venčanje na jahti na intimnoj ceremoniji

Njih dvoje su se venčali nakon 12 godina zajedničkog života, a na večnu ljubav su se zarekli 2014. godine na jednoj luksuznoj jahti, usidrenoj nadomak Dubrovnika.

Na intimnoj ceremoniji venčanja prisustvovalo je tridesetak zvanica. Melinina kuma je bila Slavica Eklston, a Haris venčani kum je bio Filip Cepter.

Interesantno je da nisu imali određeno vreme venčanja, već su se u sutom popeli na palubu "da ispune formalnost", kako je Melina jednom prilikom otkrila.

- Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su venčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina dece ostane uskraćena.

