ROMEO SA DORĆOLA, PRIJATELJ, BRAT... Ko je bio Braca Zatezalo: Zorica mu ljubavnicu BACILA SA SPRATA, ostali dobri nakon razvoda

Nedeljko Braca Zatezalo, preminuo je nakon kraće bolesti, a prethodnog dana na beogradskom groblju Lešće najmiliji su se zauvek oprostili od njega.

foto: Printscreen/Instagram

Zatezalo je bio najveća ljubav pevačice Zorice Marković i prvi zakoniti muž, a u braku su dobili sina Iliju.

Pevačica se na početku svoje karijere udala za Bracu.

Bio aktivan u ugostiteljskom biznisu

Braca Zatatezalo je godinama bio aktivan u ugostiteljskom biznisu, ali je takođe bio poznat po druženju sa brojnim javnim ličnostima, sa kojima je negovao prijateljske odnose.

Pevačica, koja je na vrhuncu slave pevala u filmu "Tesna koža", svojevremeno je ispričala kako se provela ljubavnica njenog muža kada ih je uhvatila na delu. Ljubavnica je "letela" sa splava kada ju je Zorica dohvatila, a ona je, gostujući u emisiji na Kurir televiziji, priznala da se pokajala što je ispričala javno kako je izabrala nasilje kad ih je zatekla na delu.

-Istina je. Nisam normalna što sam to pričala. Šta će sad da pomisle moji udvarači. Imam ja godina, ali i dalje imam tu energiju. Svi će da se razbeže jer će da misle da hoću da se bijem", rekla je Zorica i otkrila da je shvatila jednu nezgodnu stvar tek pošto je bacila ljubavnicu u vodu. "Ona sve viče Help, help, help, a ja se misli šta bre help?! Onda shvatim da ona ne zna da pliva! Nisam znala da ne zna da pliva leb ti poljubim. Ali mnogo me je iznervirala stvarno!

- Bio je Romeo sa Dorćola, otac, prijatelj, brat, muž više puta. Živeo je pravim boemskim životom, punim plućima. Bečno će nam nedostajati - glasio je govor prijatelja sina Ilije pre nego su Bracu spustili u raku.

Saraživao sa mnogima

Mnoge poznate ličnosti su sarađivale sa njim, a svi su imali samo pozitivne reči o njemu.

U jednoj ispovesti muzičar, Goran Dimitrijadis Dima, potvrdio je da mu je Zatezalo dosta pomogao u karijeri.

Pevačica je jednom prilikom na svom Instagramu okačila fotografiju iz perioda ljubavi sa njim.

Na sahrani bivšeg muža pevačice sin Ilija nije krio tugu ni suze, a mnogobrojne ličnosti iz javnog sveta pojavile su se na beogradskom groblju.

1 / 9 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Saša Marković Mare, Milan Karadžić, Dijana Hrkalović, Žika Jakšić, Milorad Milinković, koji je inače, tragač u kvizu "Potera" bili su samo neki od prijatelja koji su došli da isprate Bracu na večni počinak.

1 / 6 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Dijana Hrkalović sve vreme je bila uz Zoricu i tešila je dok pevačica jecala od tuge.

Inače, tokom sahrane, Zorici Marković je u jednom trenutku pozlilo, pa su je prijatelji polivali vodom.

Bonus video:

01:28:47 SCENIRANJE 11.06.2023. MIJATOVIC KODIC SOFRONIJEVIC