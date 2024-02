SUZANA BRANKOVIĆ OTKRILA DETALJE O ALEKSANDRI PRIJOVIĆ! Morala sam da izbegnem neke koncerte

Pevačica Suzana Branković progovorila je o saradnji sa Aleksandrom Prijović sa kojom je nastupala kao prateći vokal na nizu koncerata tokom turneje „Od istoka do zapada“.

foto: Printscreen/Prva TV

Suzana, koja je u filmu "Toma" pevala pesme Silvane Armenulić, je rekla da je Prija trenutno najtraženija muzička zvezda u regionu, a ispričala je i kako je sarađivati sa njom i kakva je Aleksandra privatno.

-Prija je odlična kao saradnica, ona je toliko divan čovek i tako je neposredna. Mnogo mi je drago što joj se desio takav uspeh jer mislim da ona baš to zaslužuje. I što je bitno, nije poletela, niti digla nos, već je prema svim saradnicima, pa čak i prema svakom iz publike ko je želeo recimo da se slika sa njom izašla u susret ili za sve što je ljudi zamole – rekla je Suzana.

Pevačica je priznala i da joj nije bilo lakše da isprati ritam i niz koncerata nakon fantastičnog Prijovićkinog uspeha.

-Stvarno je bilo teško. Moram da kažem da sam, kada su me zvali pristala za Beograd, a rekla sam i da nije daleko putovati ni do Zagreba. U međuvremenu je ona zakazala ne znam koiliko Tuzli, Niša, Sarajeva i svega, i ja sam shvatila da se meni život pretvorio u putovanja tih mesec, dva. Zbog toga sam, nažalost, morala da izbegnem neke koncerte, ali tu je moja draga koleginica Ksenija Milošević, tako da smo se nas dve smenjivale. Bile su tu i još dve devojke koje stalno pevaju sa njom prateće vokale. Na kraju je sve to ispalo super, čak i za te devojke koje su se oprobale i stekle divno iskustvo – ispričala je Suzana.

foto: ATA images

Na pitanje da li je imala osećaj da je u jednom trenutku i zaposlena kod Aleksandre Prijović, pevačica je uz osmeh dala objašnjenje.

- Jaoj, ne (smeh). Ja radim sa dosta zvezda, na prvom mestu je tu Željko Joksimović, kao i Saša Matić koji je tu godinama, ali i Ana Bekuta koju mnogo volim i poštujem. Puno je tu ljudi koji koncertiraju svake godine. Ne stižem sve da ispratim jer sam malo prestala sa svim tim putovanjima i koncertima. Posvetila sam se edukaciji, a i pevam dosta pratećih vokala u studiju i svi ti pevači i pevačice znaju da mogu da računaju na mene što se tiče studijskog rada, a porodica i biznis koji suprug i ja imamo su ipak na prvom mestu – istakla je Suzana.

Kurir/Grand/Preneo: I.L.

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC