OVA POZNATA PEVAČICA JE TREBALO DA OŽIVI GLAS SILVANE U TOMI Smršala čak 20 kila, a igrom slučaja pesme otpevala Suzana Branković

Suzana Branković popularna pevačica otkrila je da je sasvim slučajno ispalo da ona oživi glas Silvane Armenulić u filmu "Toma".

- Pesma je postala veliki hit, znala sam da će film dobiti odlične kritike, ali nisam očekivala da će pesma i tekst na taj način baš nađe put do srca i mladih i starih - rekla je Suzana u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Suzana je danas poznata kao "Silvana umesto Silvane", a kako navodi uopšte nije očekivala da će ta uloga zapasti njoj, budući da je jednoj drugoj pevačici bilo namenjeno da oživi Silvanin glas.

- Bio je ogroman izazov, ja sam se to upustila onako ad hoc, trebalo je da peva Ilma Karahmet i meni je mnogo žao što je ispalo ovako, ali eto očigledno nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Odvojeno sam snimala od Ace, i na kraju je ispalo da su ti demo snimci ostali takvi kakvi jesu. Da sam ja znala da će moj glas ostati takav, ja sam samo htela da učinim Željku, pošto godinama sarađujemo, da mu pomognem u toj situaciji, mislila sam da će Ilma to kasnije otpevati i to sam uradila čisto da mu izađem u susret, i nisam imala tu presiju, i pošto je ispalo tako spontano, verovatno je zato i bilo tako dobro - kaže Suzana Branković, pevačica.

foto: Kurir televizija

- Cela ekipa filma se oduševila, nisu mogli da veruju da je to moj glas, tako da se tako na kraju desilo - otkrila je Suzana.

Da podsetimo Ilma Karahmet u žižu javnosti dospela sa samo 13 godina, kada je u popularnom takmičenju sve osvojila moćnim glasom. Lepa pavečica dugo je vodila borbu sa viškom kilograma, a sada je uspela da skine čak 21 kilo i doživi potpuni transformaciju.

foto: Kurir televizija

