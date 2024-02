"OD GOLIŠAVIH FOTKI SAM NAJVIŠE ZARADILA U ISTORIJI SRPSKOG PLEJBOJA!" Intimno priznanje Suzane Mančić o muškarcima

Voditeljka Suzana Mančić priznaje da su muškarci bili spremni na razne ludosti kako bi osvojili njeno srce.

Kako ističe udvarači su joj ostavljali cveće na kolima, poput Romea se peli na njen balkon, a pojedini su zbog ljubavi noći provodili u liftu njene zgrade.

- Jedan moj udvarač je izigravao Romea, pa se popeo na balkon moje sobe. To je stvarno bilo ludo! Dešavalo se da su neki spavali u mom liftu, dok su čekali da se vratim kući. Mnogi su ostavljali cveće na mojim kolima.... To nisu bili neki nepoznati ljudi ili ludaci sa ulice, već muškarci s kojima sam kasnije bila u vezi, kojima je bilo stalo do mene. Zato su birali tako originalne načine da mi to pokažu - rekla je Suzana jednom prilikom.

Možda najveću prašinu u javnosti podigla je kada se 2004. godine slikala za naslovnu stranu srpskog izdanja "Plejboja":

- Okolina me je osudila, ali su mi prijatelji i članovi porodice rekli da je to jedan izuzetan editorijal. I nisam bila potpuno naga, bilo je tu cveća i cveća. Ne bih se više slikala za neki takav magazin. Ne smem da vam kažem koliko sam novca zaradila od tih fotki, jer sam obavezna da taj podatak držim u tajnosti. Mogu samo da kažem da sam bila najviše plaćena u istoriji srpskog izdanja "Plejboja" - pričala je Suzana za Informer.

